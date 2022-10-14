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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مهرجان أهداف في فلامبو.. إليكم أخبار الزمالك اليوم

أخبار الزمالك
أخبار الزمالك

أخبار نادي الزمالك …شهد النادي الزمالك على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي يرصدها صدى البلد في السطور التالية:


مهرجان أهداف.. الزمالك يكتسح فلامبو البورندي بخماسية في دوري أبطال إفريقيا

 

اكتسح فريق الزمالك نظيره فلامبو بطل بورندي، بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الجيش في برج العرب، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.


الزمالك يستعد لمباراة سموحة في الدوري بدون راحة


 

رفض البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح لاعبيه راحة عقب الفوز على فلامبو البوروندي في إياب دور الـ32  لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

لاعبو فلامبو البورندي يلتقطون صورا تذكارية مع نجوم الزمالك


 


حرص لاعبو فريق فلامبو البوروندي على التوجه لغرفة ملابس فريق الزمالك عقب نهاية المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الجيش ببرج العرب  في إياب دور الـ32لبطولة دوري أبطال أفريقيا، لتحية لاعبي الأبيض والتقاط الصور التذكارية معهم.

 

صفقات مميزة | أول تعليق من أمير مرتضى بعد فوز الزمالك على فلامبو

 

 

 

أكد أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك أن الوقت مبكر عن الحديث بأن الأبيض يوجه رسائل للمنافسين في بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على فلامبو البوروندي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.


يوسف أسامة نبيه: الزمالك ينافس على كل البطولات.. والصفقات الجديدة دعم للفريق


 

 

أعرب يوسف أسامة نبيه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بفوز الأبيض على فلامبو البوروندي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتأهل لدور المجموعات.

 

نحن قادمون.. أحمد زيزو نجم الزمالك يحتفل بالفوز على فلامبو


 


احتفل أحمد السيد زيزو لاعب القلعة البيضاء، بالفوز علي فلامبو بطل بوروندي بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب استاد الجيش في برج العرب، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

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