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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار نادي الزمالك| غيابات أمام فلامبو.. وإعارة لاعب الفريق للترسانة

صدى البلد

أخبار نادي الزمالك …شهد النادي الزمالك على مدار الساعات الماضية ، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي يرصدها صدى البلد في السطور التالية:
 

-نجم الزمالك: تشفير مباريات الدوري فكرة ممتاز ستعود بالفائدة على الأندية

أكد نزيه عطية نجم نادي الزمالك السابق ان فكرة تشفير الدوري المصري موسم 2022-2023 ممتازة شريطة تنفيذها بشكل صحيح وبمنتهي الشفافية .

-المقاولون العرب يفوز على الزمالك بهدفين في بطولة الجمهورية مواليد 2007

حقق فريق المقاولون العرب مواليد 2007 فوزا غاليا على الزمالك بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت عصر اليوم ضمن مباريات دوري الجمهورية على ملعب المقاولون بالجبل الأخضر.

-الزمالك وفلامبو .. موعد مباراة الإياب والقنوات الناقلة

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن القائمة التي سيخوض بها الأبيض مباراة فلامبو البوروندي، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

-الزمالك بطل الساعات الأخيرة في الميركاتو.. تفاصيل الصفقات الجديدة

يرى الإعلامي محمد شبانة، أن نادي الزمالك هو بطل الساعات الأخيرة في الميركاتو الصيفي وقبل أقل من ساعة على غلق الميركاتو، من أجل التعاقد مع مصطفى شلبي قادمًا من إنبي، وعمرو السيسي قادمًا من طلائع الجيش.

-بالصور .. الزمالك يعير حارسه إلى الترسانة لمدة عام

وافق نادي الزمالك على إعارة حارس مرمى فريقه إلى نادي الترسانة،خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية  لمدة عام على سبيل الإعارة.

-الزمالك يعير عمر أسامة عبد الكريم حارس الشباب للترسانة لمدة موسم

انضم عمر أسامة عبدالكريم، حارس مرمى فريق الشباب بنادي الزمالك، إلى نادي الترسانة خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

-تعرف على غيابات الزمالك أمام فلامبو البوروندي في لقاء العودة

شهدت قائمة فريق الزمالك التي سيخوض بها الأبيض مباراة فلامبو البوروندي، المقرر لها غدا الجمعة باستاد الجيش ببرج العرب في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا العديد من الغيابات المهمة.  
 

-فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة فلامبو البورندى

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن القائمة التي سيخوض بها الأبيض مباراة فلامبو البوروندي، المقرر لها غدا الجمعة باستاد الجيش ببرج العرب في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

-طاقم تحكيم مغربي لمباراة الإياب بين الزمالك وفلامبو

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم  إدارة مباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك وفلامبو البوروندي المقبلة في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها غدا الجمعة  باستاد الجيش ببرج العرب لطاقم تحكيم من المغرب.

-الزمالك يفقد عبد الله جمعة أمام فلامبو البوروندي.. تفاصيل

تأكد غياب عبد الله جمعة ظهير أيسر  الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن الأبيض في مباراة فلامبو البوروندي المقبلة في دوري أبطال أفريقيا بسبب الإصابة.

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