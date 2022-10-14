عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ثروة من النفايات الإلكترونية.. 5 مليارات هاتف مصيرها إلى القمامة هذا العام

النفايات الإلكترونية
النفايات الإلكترونية

قدر المنتدى العالمي لنفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية أن نحو 5.3 مليار هاتف ستتحول إلى نفايات إلكترونية بحلول نهاية العام الحالي.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن المنتدى قدر حجم النفايات الإلكترونية من الهواتف المتوقع التخلص منها هذا العام، بناء على بيانات التجارة الدولية، وحذر من خطورة المشكلات البيئية الناجمة عن التخلص من النفايات الإلكترونية.

وتُعد المعادن غير المستخرجة من النفايات الإلكترونية مثل النحاس الموجود في الأسلاك أو الكوبالت في بطاريات الهواتف، موارد طبيعية ثمينة.

ويقول باسكان ليروا، المدير العام للمنتدى العالمي لنفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية "يميل الناس إلى اعتبار أن هذه المواد غير هامة دون ملاحظة قيمتها الكبيرة، وفي حالة جمع هذه المواد فسنجد أن حجمها مهول".

متشيلش هم البطارية.. شاومي تطلق هذه الهواتف بسرعة شحن خارقة

4 موبايلات جديدة في أسبوع.. هذه الهواتف قادمة خلال أكتوبر

وهناك حاليًا ما يقدر بـ 16مليار هاتف محمول حول العالم، وثلث هذا العدد لم يعد مستخدما. وقال المنتدى إن بحثه أظهر أن "جبل" النفايات الإليكترونية والكهربائية، بما في ذلك الغسالات والمحامص وأجهزة تحديد المواقع، سيرتفع إلى 74 مليون طن بحلول العام 2030.

وفي وقت سابق من هذا العام، دشنت الجمعية الملكية للكيمياء في بريطانيا حملة للترويج للبحث عن النفايات الإلكترونية من أجل صناعة منتجات جديدة، وسلطت الضوء على الصراعات العالمية ومنها الحرب في أوكرانيا التي تهدد سلاسل إمداد المعادن الثمينة.

وقالت ماجدالينا شاريتانوفيش، من المنتدى العالمي لنفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية "توفر هذه الأجهزة العديد من الموارد المهمة التي يمكن استخدامها في إنتاج أجهزة إلكترونية جديدة أو معدات أخرى، مثل توربينات الرياح أو بطاريات السيارات الكهربائية أو الألواح الشمسية، وكلها ضرورية للانتقال الرقمي الأخضر إلى المجتمعات منخفضة الكربون".

ويتم إعادة تدوير ما يزيد قليلا عن 17% من النفايات الإلكترونية في العالم بشكل صحيح، لكن الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة حدد هدفا لرفع ذلك إلى 30 في المئة بحلول العام المقبل.

النفايات الالكترونية الهواتف المعادن الاجهزة إعادة تدوير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشجع يدعم كهربا بمليون جنيه لتسديد غرامة الزمالك.. اعرف ردَّ نجم الأهلي

حزن على تويتر بعد وفاة بطل سلسلة هاري بوتر في ظروف غامضة

لم يتخذه هاني شاكر.. أول قرارات مصطفى كامل داخل نقابة الموسيقيين| خاص

الدكتور العائد من الموت.. زميلته تروي تفاصيل صادمة: كلمني بعد ما اتدفن|صور

مباشر الآن.. مباراة الزمالك وفلامبو 5-1 في دوري أبطال إفريقيا

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الزمالك وفلامبو في دوري أبطال أفريقيا

غادروا أوكرانيا فورًا .. نداء عاجل من سفارة مصر في كييف للمواطنين

الكيلو بـ 10 جنيه بس.. مفاجأة قوية بخصوص أسعار الأرز

موضوعات متعلقة

دعاء ثاني يوم من ذي الحجة .. يفتح لك الأبواب المغلقة

هشام هلال لـ صدى البلد: الحوار الوطني بوابة عبور للجمهورية الجديدة.. و30 يونيو ذكرى عطرة بطلها السيسي.. ولا يوجد سجين رأي في مصر واتحدى من يثبت عكس ذلك.. والمعارضة واخدة حقها كاملا

الذكرى التاسعة لـ ثورة 30 يونيو .. شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب ويدعو للتلاحم .. ووزير الأوقاف: نقطة تحول في تاريخ مصر

دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة .. أفضل 110 أدعية لفك الكرب وانشراح الصدر

قائد قوات الدفاع الجوي لـ "صدى البلد": نمتلك قوة الردع لحماية سماء مصر.. ولدينا أحدث المنظومات العالمية لمواجهة الطائرات بدون طيار

دعاء الرسول إذا أوى إلى فراشه

محافظو مصر يهنئون العاملين بالدواوين العامة

القوى العاملة في أسبوع.. سعفان يتابع جاهزية مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية

ترشيحاتنا

عالم مصري يحصد جائزة أفضل رسالة دكتورة بمجال هندسة الفضاء في إسبانيا

ولي العهد السعودي: مستعدون للاستمرار في جهود الوساطة لحل أزمة أوكرانيا

والد عريس الإسماعيلية يشكّك في زوجة نجله بجملة خطيرة.. وتحذير عاجل من الأرصاد.. أهم أخبار التوك شو

فضل الصلاة على النبي بعد الأذان .. 7 أسرار لا تعرفها

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 15 أكتوبر 2022 مهنياً وصحياً وعاطفياً

أخبار الفن| قرارات مصطفى كامل داخل نقابة الموسيقيين.. فتح أزمة حسن شاكوش.. حقيقة قناة دينا للرقص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهمها البروستاتا.. عصير رخيص يحمي الرجال من أمراض خطيرة

بمشاركة فنانين عرب.. الصور الأولى من الموسم الخامس لمسلسل The Crown

ازاي تتعشى بـ 5 جنيه .. طريقة عمل بيض بالطماطم والبقدونس

توفى في ظروف غامضة.. من هو بطل سلسلة هاري بوتر ؟

فيديو

حكاية اغلي بيضة في العالم ...سعرها خيالي

رسوم جديدة وإعفاء المغتربين من الجمارك ... قرارات مهمة لأصحاب السيارات

اصطياد الشباب .. تفاصيل ضبط شبكة شذوذ في حدائق الأهرام |فيديو جراف

سعره 2 مليون جنيه..طرح نسخة جديدة من iPhone 14 Pro بلمسات كافيار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

اﻟﻤﺰﻳﺪ