بايدن: على إيران وقف العنف ضد مواطنيها

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء أمس الجمعة، إنه "على إيران وقف العنف ضد مواطنيها الذين يمارسون ببساطة حقوقهم الأساسية".

وأضاف بايدن خلال كلمة ألقاها في كلية إيرفاين فالي كوميونيتي بولاية كاليفورنيا: "يجب أن يكون بوسع النساء ارتداء ما يرغبن"، مضيفًا: "نقف إلى جانب النساء الشجاعات المحتجات في إيران".

إيران تهتز

في الوقت نفسه، كشفت صحيفة "فايناشيال تايمز" البريطانية أن التظاهرات في إيران لاقت موجات دعم على الصعيدين المحلي والدولي، مشيرةً إلى أن النظام في إيران اهتز بسبب الاحتجاجات الأكثر صخبًا منذ سنوات، والتي سلطت الضوء على مستوى غضب الكثيرين على النظام القمعي.

وفاة أميني

يذكر أن الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني (22 عاما) توفيت في 16 سبتمبر الماضي، بعد ثلاثة أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس.

وأدى موتها إلى موجة احتجاجات في إيران ومسيرات تضامن في الخارج.

فيما تتصدر الشابات الإيرانيات التظاهرات وأطلقن هتافات منددة بالحكومة، وعمد عدد منهن إلى خلع حجابهن ومواجهة قوات الأمن في الشارع.

عشرات القتلى

وقتل 108 اشخاص على الأقل في الاحتجاجات المنددة بوفاة أميني، كما قتل 93 آخرون في مواجهات منفصلة في مدينة زاهدان، بمحافظة سيستان بلوشستان الواقعة بجنوب شرق البلاد، بحسب "منظمة حقوق الإنسان في إيران" ومقرها أوسلو.

كذلك تواصلت الاضطرابات رغم ما قالت منظمة العفو الدولية إنه "قمع وحشي بلا هوادة" شمل "هجوما شاملا على أطفال متظاهرين" ما أدى إلى مصرع 23 قاصرا على الأقل.

ووردت تقارير عن نزول متظاهرين إلى الشارع أمس الجمعة احتجاجا على وفاة أميني، لكن مئات الرجال شوهدوا وهم يتظاهرون عقب صلاة الجمعة في زاهدان، على ما أظهرت تسجيلات مصورة.