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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مرتضى منصور: التجديد لزيزو بمثابة صفقة جديدة وأرفض طريقة تشجيع جمهور الزمالك

مرتضي منصور
مرتضي منصور

أعرب المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن عدم رضاه ورفضه لأسلوب تشجيع جماهير الفارس الأبيض التي حضرت مباراة فلامبو التي انتهت بنتيجة 1/5.

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وحذَّر مرتضى منصور خلال برنامج "زملكاوي" المذاع علي قناة "الزمالك"، جماهيرَ الزمالك التي تشجِّع بطريقة وصفها بغير اللائقة، قائلًا: "إذا تكرر موقف بعض الجماهير بإعطاء ظهرهم للملعب ورقصهم في الملعب سأمنع حضورهم المباريات".

وأكد أن أحمد سيد زيوز يعد مثابة صفقة جديدة لنادي الزمالك لأن عقده كان قد انتهى، وتم تجديده.

مؤتمر الصفقات الجديدة

ولفت منصور إلى أن المشرِف على فريق الكرة أمير مرتضى منصور، سيعقد مؤتمرًا صحفيًّا الأحد المقبل الساعة 11 صباحًا لتقديم الصفقات الجديدة.


وتابع: "قدرنا نحسم صفقات قوية ومميزة رغم الحجز على أموال النادي وعدم وصول غرامة كهربا حتى الآن".

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