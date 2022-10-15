فرانس فوتبول: الخطيب وحسام حسن استحقا المنافسة على الكرة الذهبية.. فيديو

أكد باسكال فيري رئيس تحرير مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، أن محمود الخطيب وحسام حسن كانا يستحقان التنافس للحصول على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

وتمنح مجلة “ فرانس فوتبول” جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لكل عام، لكنها كانت تقتصر على اللاعبين الأوروبين حتى عام 1995، لتشمل بعد ذلك مختلف الجنسيات لكن بشرط أن يلعبوا داخل القارة الأوروبية.

وقال باسكال فيري في تصريحات لبرنامج “ اللعيب” عبر قناة “ إم بي سي مصر”:"لاعبون مصريون استحقوا التنافس للفوز بالكرة الذهبية عندما كانت الجائزة تُمنح للأوروبيين؟ من الصعب قول ذلك، لكن في الثمانينيات كان هناك لاعبًا رائعًا أتذكره، وهو محمود الخطيب، لكن في تلك الفترة كانت الكرة الذهبية لا تُمنح لللاعبين الغير أوروبيين".

وُعدلت قوانين الجائزة بعد ذلك في عام 2007، ليتم منحها لأفضل لاعب في العالم مهما كانت جنسيته أو الدوري الذي يلعب به في مختلف القارات".

وأردف قائلًا:"عُدلت القوانين عام 1995، وكان ذلك عام الليبيري جورج وياه، والذي تُوج بها، وبعد ذلك بعدة سنوات ظهر نجم مصري كبير، ألا وهو حسام حسن، والذي كان يستطيع أن يذهب بعيدًا في سباق الحصول على الكرة الذهبية، في عام 1998، لكن في ذلك العام أُقيمت بطولة كأس العالم، وتُوج منتخب فرنسا بالبطولة فكان عام زين الدين زيدان الذي فاز بالجائزة"

وزاد:"يومًا ما سنرى لاعبًا مصريًا يحصل على الكرة الذهبية، وخاصة محمد صلاح، والذي يُعد لاعبًا استثنائيًا، ومن المحتمل أن يكون ذلك اليوم قريب".

ويتواجد محمد صلاح في قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية عن الموسم الماضي.

ومن المنتظر أن يتم الكشف عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عن الموسم الماضي، يوم الاثنين المقبل في حفل بالعاصمة الفرنسية باريس.