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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل 22 شخصا إثر انفجار بمنجم شمال تركيا

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة التركية أن انفجار وقع داخل منجم فحم شمالي البلاد أسفر عن مقتل 22 شخصا على الأقل.


وذكرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم ، أن عمال الإنقاذ مستمرون في أداء مهامهم بحثاً عن ناجين، موضحة أن الانفجار حدث مساء اليوم في منجم "TTK Amasra" المملوك للدولة في بلدة أماسرا بمقاطعة بارتين الساحلية على البحر الأسود.


ونقلت الشبكة عن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، قوله: إن تقييماً أولياً يشير إلى أن الانفجار ناجم على الأرجح عن اشتعال، مشيرة إلى أن هذا يعني "إشارة إلى الغازات القابلة للاشتعال الموجودة في مناجم الفحم".

انفجار منجم فحم الصحة التركية إيه بي سي نيوز البحر الأسود

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