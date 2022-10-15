انفجار منجم.. الأردن تبعث ببرقية عزاء إلى تركيا

أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية عن أحر التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب جمهورية تركيا بضحايا حادثة الانفجار التي وقعت في منجم للتعدين بولاية بارتن شمالي تركيا مساء أمس الجمعة.

وأكدت الوزارة في بيان لها ، تضامن المملكة مع حكومة وشعب جمهورية تركيا الشقيقة، معربةً عن تعازيها لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وكان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، مساء الجمعة، قد قال فيها إن شخصين قتلا وأصيب 20 آخرون في انفجار منجم فحم شمالي البلاد.

وكتب قوجة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن جهود الإنقاذ جارية في المنجم الواقع بمنطقة أماسرا بولاية بارطن المطلة على البحر الأسود.

ووقع انفجار في المنجم حوالي الساعة 15ر6 مساء (1515 بتوقيت جرينتش). وقال مكتب حاكمة بارطن إن السبب لم يتضح على الفور.

ونقلت قناة (تي.آر.تي) الحكومية عن حاكمة بارطن نورتاك أرسلان قوله إنها تعتقد أن 49 عاملاً عالقون في المنجم.