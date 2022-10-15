تنفيذ 8136 وحدة "سكن لكل المصريين" بمدينة أكتوبر الجديدة

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع مسئولى الوزارة، الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات الجارية بمدينة أكتوبر الجديدة، وفي مقدمتها الوحدات السكنية بمشروع المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بالمدينة.



وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن المدينة تحظى بعدد كبير من وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وهناك متابعة مستمرة لنسب التنفيذ، مشيرا إلى أن تكلفة مشروعات المرافق الجارية بمدينة أكتوبر الجديدة تجاوزت ٧ مليارات جنيه، والتي تتضمن مشروعات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي والاتصالات، كما أنه جارٍ حاليا تنفيذ محطة محولات كهرباء ومحطة رافع مياه.



وأضاف المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أن مشروعات الإسكان والخدمات الجاري تنفيذها بمنطقة غرب المطار بالمدينة بتكلفة تجاوزت ٩ مليارات جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ ٨١٣٦ وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين محور منخفضي الدخل بالمنطقة، وهي جاهزة للتسليم للحاجزين، وجارٍ تنفيذ ٣٥٤٩٦ وحدة سكنية ضمن المبادرة بمنطقة غرب المطار على مساحة ١٧٠٠ فدان بنسب إنجازٍ متقدمة، كما تم بدء تشغيل خط مواصلات تجريبي لمنطقة غرب المطار، يبدأ من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة عصراً من صينية الواحات وحتى مشروعات سكن كل المصريين بغرب المطار ذهابا وإياباً.



وفي سياق متصل، تفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، و مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، والمهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المشروعات الجارية بمدينة أكتوبر الجديدة، بمنطقة غرب المطار، يرافقهم المهندس محمد عبدالمقصود، ومسئولو الجهاز.



وشملت الجولة مواقع مشروعات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، ومشروعات الطرق والمرافق الجارية بمنظقة غرب المطار.



وأكد مسئولو الوزارة، ضرورة الإلتزام بالجودة والمواصفات الهندسية بالاضافة للالتزام بالخطة الزمنية المكثفة للانتهاء من الأعمال حتي يتسني تسليم الوحدات السكنية للمواطنين المخصص لهم تلك الوحدات.