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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الأركان يشهد بياناً لمنظومة التأمين الكيميائى لإحدى وحدات المنطقة المركزية العسكرية

الفريق أسامة عسكر
الفريق أسامة عسكر رئيس الأركان

شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بياناً عملياً لأنسب أسلوب لتنفيذ أعمال التأمين الكيميائى للقوات على كافة المستويات لإحدى تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية ، وذلك بإستخدام أحدث أساليب التأمين الكيميائى المتطورة ، وذلك فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

المنطقة المركزية العسكرية

بدأ البيان بكلمة اللواء أح طارق الشاذلى قائد المنطقة المركزية العسكرية أكد خلالها على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير وتحديث كافة أسلحتها وتخصصاتها وأن رجال المنطقة المركزية العسكرية سيظلوا محافظين على الإستعداد القتالى العالى بما يمكنهم من تحقيق كافة المهام التى توكل إليهم.

أعقب ذلك تنفيذ مراحل البيان العملى وعرض لملخص خطة تنفيذه ، تلى ذلك التوجيه التكتيكى وأوضاع القوات داخل البيان والمرور على المعدات وفرض الموقف التكتيكى.

وفى نهاية البيان نقل الفريق  أسامة عسكر تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لكافة العناصر المشاركة بالبيان ، مشيداً بالأداء الراقى للعناصر المشاركة فى تنفيذ المهام.

كما ناقش عدداً من القادة والضباط المشاركين بالبيان فى الأسلوب الأمثل لتنفيذ كافة إجراءات البيان ، وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية العالية لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم.

حضر إجراءات البيان عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من دارسى الكليات والمعاهد العسكرية.

بياناً عملياً لمنظومة التأمين الكيميائى
بياناً عملياً لمنظومة التأمين الكيميائى
بياناً عملياً لمنظومة التأمين الكيميائى
بياناً عملياً لمنظومة التأمين الكيميائى
بياناً عملياً لمنظومة التأمين الكيميائى
بياناً عملياً لمنظومة التأمين الكيميائى
بياناً عملياً لمنظومة التأمين الكيميائى
بياناً عملياً لمنظومة التأمين الكيميائى
بياناً عملياً لمنظومة التأمين الكيميائى
بياناً عملياً لمنظومة التأمين الكيميائى
بياناً عملياً لمنظومة التأمين الكيميائى
بياناً عملياً لمنظومة التأمين الكيميائى
بياناً عملياً لمنظومة التأمين الكيميائى
بياناً عملياً لمنظومة التأمين الكيميائى
الفريق أسامة عسكر القوات المسلحة المنطقة المركزية العسكرية الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع قائد المنطقة المركزية العسكرية رئيس الأركان

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رئيس الأركان يشهد بياناً لمنظومة التأمين الكيميائى لإحدى وحدات المنطقة المركزية العسكرية

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