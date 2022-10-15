عرض لا يفوتك.. اشتري آيفون 12 جديد بـ 9350 جنيها فقط

أصبح شراء هاتف آيفون بسعر جيد فى ظل إرتفاع أسعاره بشكل ملحوظ غاية فى الصعوبة، خاصةً أن هواتف iphone هي الأشهر عالمياً، لكن لا زال هناك حل من خلال اقتناء آيفون 12 جديد بأقل من سعره الرسمي، والتمتع بشاشة مميزة وكاميرا محسنة بقوة.

وبحسب موقع “إيباي" الأمريكي الشهير للبيع بالتجزئة “أونلاين”، فالعرض مقدم على هاتف آيفون 12 سعة 64 جيجابايت باللون الأسود مقابل 474 دولاراً أمريكياً، ما يعادل 9350 جنيها مصريا.

آيفون 12

جدير بالذكر أن هاتف iphone 12 صدر فى عام 2020، ويقدم أداءً مثاليا، مع كاميرا أساسية مزدوجة محسنة تماماً بدقة 12 و 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية قوية بدقة 12 ميجابيكسل، مع معالج apple a14.

جاء هاتف iPhone 12 بشاشة قياس 6.1 بوصة مع ذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت، وبطارية جيدة سعة 2815 ميللى أمبير تدعم الشحن السريع حتي 20 وات، وكذلك الشحن اللاسلكي.

آيفون 12

كما أن هاتف iPhone 12 مجهز لتحميل أحدث نظام تشغيل حاليا من آبل وهو IOS 16، ومقاوم للماء والغبار، يمكنك شراء آيفون 12 باللون الأسود سعة 64 جيجابايت عبر هذا الرابط.