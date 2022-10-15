هل يجوز أداء العمرة بالمكياج وطلاء الأظافر؟.. اعرف حكم الشرع

الزينة من الفطرة التى فطر الله عليها النساء، فالمرأة تحب دائما التزين والاهتمام بمظاهر الجمال فيها بما لا يخالف الشرع، والنبى صلى الله عليه وسلم وصف المرأة بالمتاع الصالح حين قال: "خير متاع الدنيا المرأة الصالحة"، فكثير من الفتيات يحبون التزين ووضع المناكير والرموش والأظافر الصناعية والهارد جل “التريتمنت”، فمع كل هذه التقنيات يغفل كثير من النساء عن حكم العمرة والصلاة واداء العبادات بالميك اب والمناكير.

لا يجوز للمرأة أن تضع مكياج وأظافر أثناء أدائها للعمرة، والأمر لله إن شاء قبلها وإن شاء لم يقبلها، هكذا علق الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء، عن حكم وضع مكياج أثناء أداء العمرة ؟.

وأوضح “مهنا”، فى تصريح لـ"صدى البلد"، أنه لا يجوز للمرأة أن تتزين وتضع مكياج وطلاء الأظافر أثناء أداء العمرة والحج، لا فى الحرم المكي ولا فى المسجد النبوي، إحترامًا وتقديسًا لهذه الاماكن المطهرة الشريفة، كل هذا من الممنوعات، وأمر القبول لله وحده.

وأوضح أن المراة التى تضع مكياج أثناء العمرة أو الحج مخالفة للتعاليم الإسلامية التى تبين لنا كيف يكون الإحرام وكيف يكون أداء الحج والعمرة، فلا يجب على المرأة أن تتزين فى الشارع العام بل تتزين لزوجها فقط لا غير لأنها بذلك تلفت الأنظار اليها.

وأشار الى أنه إذا أرادت أن تخفي عيوب فى بشرتها فلا يجوز ذلك لا فى الحج ولا العمرة تقديسا للمكان الذي فيه، كما أنه لا يجوز لها أن تتوضأ وهى واضعه لطلاء الأظافر “ مناكير” ولا مكياج فكيف بالحج والعمرة ؟.

كانت دار الإفتاء المصرية، افتت بأنه يجب على الإنسان أثناء أداء العمرة والحج أن يترك التزين والتجمل لأنه يكون فى حضرة المولى عز وجل.



وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الشيخ محمود شلبي خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، فى إجابته على سؤال «هل يجوز وضع الميكب أثناء أداء العمرة؟».. أنه لا يجوز للمرأة أثناء إحرامها أن تتزين، بل عليها ان تترك التجمل وتذهب إلى الله تعالى بهيئة وشكل فيه لجوء الى الله سبحانه وتعالى أما مسألة الزينة تكون بعد الانتهاء من العمرة.