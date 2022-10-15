عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز أداء العمرة بالمكياج وطلاء الأظافر؟.. اعرف حكم الشرع

هل يجوز أداء العمرة
هل يجوز أداء العمرة بالمكياج وطلاء الأظافر ؟

الزينة من الفطرة التى فطر الله عليها النساء، فالمرأة تحب دائما التزين والاهتمام بمظاهر الجمال فيها بما لا يخالف الشرع، والنبى صلى الله عليه وسلم وصف المرأة بالمتاع الصالح حين قال: "خير متاع الدنيا المرأة الصالحة"، فكثير من الفتيات يحبون التزين ووضع المناكير والرموش والأظافر الصناعية والهارد جل “التريتمنت”، فمع كل هذه التقنيات يغفل كثير من النساء عن حكم العمرة والصلاة واداء العبادات بالميك اب والمناكير.

 

حكم وضع مكياج أثناء العمرة 

لا يجوز للمرأة أن تضع مكياج وأظافر أثناء أدائها للعمرة، والأمر لله إن شاء قبلها وإن شاء لم يقبلها، هكذا علق الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء، عن حكم وضع مكياج أثناء أداء العمرة ؟.

 

هل يجوز أداء العمرة بالمكياج وطلاء الأظافر ؟ 

وأوضح “مهنا”، فى تصريح  لـ"صدى البلد"، أنه لا يجوز للمرأة أن تتزين وتضع مكياج وطلاء الأظافر أثناء أداء العمرة والحج، لا فى الحرم المكي ولا فى المسجد النبوي، إحترامًا وتقديسًا لهذه الاماكن المطهرة الشريفة، كل هذا من الممنوعات، وأمر القبول لله وحده. 

هل الله يغفر مشاهدة الأفلام الإباحية ؟.. الإفتاء: بشرط واحد

هل يجب غسل الملابس والفرش بعد الجنابة ؟.. أمين الفتوى يجيب

هل يجوز وضع مكياج أثناء العمرة لإخفاء عيوب البشرة؟

وأوضح أن المراة التى تضع مكياج أثناء العمرة أو الحج مخالفة للتعاليم الإسلامية التى تبين لنا كيف يكون الإحرام وكيف يكون أداء الحج والعمرة، فلا يجب على المرأة أن تتزين فى الشارع العام بل تتزين لزوجها فقط لا غير لأنها بذلك تلفت الأنظار اليها.

 

وأشار الى أنه إذا أرادت أن تخفي عيوب فى بشرتها فلا يجوز ذلك لا فى الحج ولا العمرة تقديسا للمكان الذي فيه، كما أنه لا يجوز لها أن تتوضأ وهى واضعه لطلاء الأظافر “ مناكير” ولا مكياج فكيف بالحج والعمرة ؟. 

 

كانت دار الإفتاء المصرية، افتت بأنه يجب على الإنسان أثناء أداء العمرة والحج أن يترك التزين والتجمل لأنه يكون فى حضرة المولى عز وجل.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الشيخ محمود شلبي خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، فى إجابته على سؤال «هل يجوز وضع الميكب أثناء أداء العمرة؟».. أنه لا يجوز للمرأة أثناء إحرامها أن تتزين، بل عليها ان تترك التجمل وتذهب إلى الله تعالى بهيئة وشكل فيه لجوء الى الله سبحانه وتعالى أما مسألة الزينة تكون بعد الانتهاء من العمرة.

حكم وضع مكياج أثناء العمرة حكم وضع مكياج والأظافر الصناعية أثناء العمرة هل يجوز وضع مكياج أثناء العمرة لإخفاء عيوب البشرة العمرة المكياج هل يجوز وضع مكياج لاخفاء عيوب البشرة اثناء العمرة هل يجوز وضع مكياج لاخفاء عيوب البشرة أداء العبادات الأظافر الصناعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات هذا الأسبوع.. الوزارة تنفي

رد حاسم من مرتضى منصور على خلاف إمام عاشور وفيريرا

أول تعليق من برونو سافيو على أزمته مع الاتحاد البوليفي

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري 0-0 في دوري أبطال أفريقيا

بينها القاهرة.. منخفض جوي يضرب البلاد وأمطار رعدية على 11 محافظة | طقس اليوم

كنت تعبانة وهو استغل ضعفي.. شاب يعتدي على خطيبته في الصف

انضفي يا صفرا.. سالي عبد السلام ترد على ظهورها في العمرة بطلاء أظافر

أحمد سلامة يكشف حقيقة خلافه مع ابنته سارة بسبب جلسة تصوير

ترشيحاتنا

رسمياً.. الخليج يضم أسطورة الزمالك في اليد

الاقتصاد الإثيوبي ينهار.. أديس أبابا تمنع الاستيراد للحفاظ على الاحتياطي النقدي

تعاون بين مصر الخير ومؤسسة القلب الكبير الإماراتية لإنشاء مدرسة ابتدائي بمطروح

فرمان جديد من فيريرا بشأن صفقات الزمالك.. تفاصيل

عرض لا يفوتك.. اشتري آيفون 12 جديد بـ 9350 جنيها فقط

الخلافات تتصاعد .. الولايات المتحدة تدعو أوروبا لسرعة تقديم الدعم المالي لأوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسبب كوارث صحية.. تحذير شديدة من تناول الكاتشب

في يومها العالمي .. حقائق صادمة حول غسل اليدين

ادعولنا.. جيلان تنشر صور جديدة من حفل زفافها

انضفي يا صفرا.. سالي عبد السلام ترد على ظهورها في العمرة بطلاء أظافر

فيديو

الدولار يخالف التوقعات وانخفاض جديد في سعر الذهب.. تغطية خاصة

سقوط أمطار| تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس.. تغطية خاصة

بعد ظهورها في لبنان.. تعرف على أهم أعراض الإصابة بالكوليرا| فيديو جراف

عبد المجيد عبد الله يحيي الليلة الأولى من حفله الجماهيري بالبحرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

اﻟﻤﺰﻳﺪ