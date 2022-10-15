فرمان جديد من فيريرا بشأن صفقات الزمالك.. تفاصيل

كشف أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، عن قرار البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، بشأن صفقات الفريق.

وكتب أحمد حسن عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:" خاص.. فيريرا لن يتعجل في الدفع بأي صفقة جديدة في تشكيل الفريق لرغبته في الحفاظ على ثبات التشكيل".

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة جوسفالدو فيريرا، تأهل إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على فلامبو البوروندي بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت ملعب برج العرب، أمس الجمعة، ضمن منافسات إياب دور الـ 32.

يذكر أن لقاء الذهاب انتهى بفوز الزمالك بهدف نظيف.

فيريرا يرفض الراحة:

في سياق آخر، رفض جوسفالدو فيريرا، منح لاعبي الزمالك راحة عقب الفوز على فلامبو البوروندي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستأنف الزمالك تدريباته اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمواجهة سموحة في أولى مبارياته في مسابقة الدوري الممتاز دون الحصول على راحة.