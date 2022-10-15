طب قلّد محمد صلاح | مكافحة الإدمان ينتقد لاعبًا بسبب صورة هذه الحقنة

نشر الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تعليقا على صفحته الخاصة على فيسبوك.

وقال عثمان في تعليقه المنشور "احتفال غير موفق يا عبد القادر" منتقدا احتفال أحمد عبد القادر بهدفه في شباك الاتحاد المنستيري بعدما ظهر اللاعب بنشر صورة له ويظهر بضرب حقنه كمتعاطٍ فى الوقت الذى يفترض بأن يكون اللاعب قدوة للشباب.

فى الوقت الذى يقوم فيه النجم العالمى محمد صلاح كسفير لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وعمل حملات توعوية تحت شعار " انت اقوى من المخدرات " لحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان.