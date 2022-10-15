رغم تفوق الأحمر.. الكويت الكويتي يهزم الأهلي ويتوج بالبطولة العربية لكرة السلة

توج الفريق الأول لرجال كرة السلة بنادي الكويت الكويتي بلقب البطولة العربية رقم 34 والتي أقيمت بالكويت خلال الفترة من 5 وحتى 15 أكتوبر الجاري.

وحصد الكويت اللقب بعد فوزه على نظيره الأهلي بقيادة مديره الفني أوجستي بوش، بنتيجة 78 - 77.

وشهد اللقاء حضور ومؤازرة كبيرة من الجماهير الأهلاوية والكويتية التي ملأت صالة الاتحاد.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:

الفترة الأولى: 19 - 16 للأهلي

الفترة الثانية: 37 - 36 للأهلي

الفترة الثالثة: 58 - 51 للأهلي

الفترة الرابعة: 78 - 77 للكويت الكويتي

وبهذه النتيجة استطاع الكويت الثأر من نظيره الأهلي والذي توج بلقب البطولة الماضية بعد فوزه على نظيره الكويت الكويتي أيضًا بنتيجة 78 - 66.