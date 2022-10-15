عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: يتم إزالة جبال لتنفيذ محاور وطرق لتسهيل الحركة المرورية

محاور مرورية
محاور مرورية

أكد الإعلامي احمد موسى، أن  الرئيس السيسي تفقد مجموعة من المحاور والطرق الجديدة بالقاهرة خاصة المحاور المرورية بالمقطم والهضبة الوسطى.

 

txt

تفقد الرئيس السيسي أعمال تطوير الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى يتصدر اهتمامات الصحف

txt

أحمد موسى : أبطال القوات الجوية لا ينامون ويسهرون لحفظ أمن مصر ..فيديو

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد ": "المحاور المرورية الجديدة بالقاهرة أدت إلى سهولة كبيرة في الحركة المرورية ".

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى :"  يتم إنشاء كوبري ارتفاعه 45 مترا لنقل الحركة من المقطم لمتحف الحضارة ثم المعادي ثم كورنيش النيل ".

 

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"  يتم ربط المقطم بمتحف الحضارات بكورنيش النيل لتسهيل الحركة المرورية ".

 

ولفت الإعلامي أحمد موسى :"  ما يتم تنفيذه من مشروعات تنمية وشبكة طرق تكون في مصلحة  المواطن لتوفير الوقت والبنزين للمواطن ، يتم إزالة جبال من أجل تنفيذ محاور مرورية لتسهيل الحركة المرورية ".

أحمد موسى الرئيس السيسي محاور طرق اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري 3-0 في دوري أبطال أفريقيا

انضفي يا صفرا.. سالي عبد السلام ترد على ظهورها في العمرة بطلاء أظافر

فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2022 .. رابط الاستعلام والسداد

تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات هذا الأسبوع.. الوزارة تنفي

كولر يطالب الأهلي بالتعاقد مع بديل عمرو السولية .. تفاصيل

رد حاسم من مرتضى منصور على خلاف إمام عاشور وفيريرا

منخفض جوي.. الأرصاد تحذر: أمطار وبرق ورعد على هذه المناطق الليلة

كنت مريضة وهو استغل ضعفي.. شاب يعتدي على خطيبته في الصف

ترشيحاتنا

إيلون ماسك يعلن عودة الإنترنت إلى أوكرانيا

المتحدث باسم صندوق النقد الدولي: التوصل لاتفاق مع مصر قريبا جدا

تورّم عينيّ غادة عبد الرازق .. إصابة الفنانة في بيتها | خاص بالتفاصيل

أحمد موسى: يتم إزالة جبال لتنفيذ محاور وطرق لتسهيل الحركة المرورية

انتشار القناصة | اشتباكات عنيفة بين القوات الإسرائيلية وفلسطينيين في الضفة الغربية

مفيش حظر بيع.. وزيرة الهجرة: المواطن مش هيدفع جمارك على السيارة المستوردة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. أكلة جديدة بالبيض

مبقاش المرض المستحيل| مشاهير قهروا سرطان الثدي.. بينهم امرأة هزمت 4 أنواع شرسة

بعد التحذير من الكاتشب.. طريقة تحضيره في المنزل

مش بعمل حاجة غلط .. كيف دافعت سارة سلامة عن ملابسها الجريئة

فيديو

جراحة عاجلة .. تفاصيل وأعراض إصابة شيرين عبد الوهاب | فيديو

ظهور نسخة ريا وسكينة في القليوبية | تفاصيل الحادث

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بسبب الطقس .. ونصائح مهمة لـ الصحة |فيديو

حقيقة تعطيل الدراسة بسبب الطقس السيئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

اﻟﻤﺰﻳﺪ