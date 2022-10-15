أحمد موسى: يتم إزالة جبال لتنفيذ محاور وطرق لتسهيل الحركة المرورية

أكد الإعلامي احمد موسى، أن الرئيس السيسي تفقد مجموعة من المحاور والطرق الجديدة بالقاهرة خاصة المحاور المرورية بالمقطم والهضبة الوسطى.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد ": "المحاور المرورية الجديدة بالقاهرة أدت إلى سهولة كبيرة في الحركة المرورية ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" يتم إنشاء كوبري ارتفاعه 45 مترا لنقل الحركة من المقطم لمتحف الحضارة ثم المعادي ثم كورنيش النيل ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" يتم ربط المقطم بمتحف الحضارات بكورنيش النيل لتسهيل الحركة المرورية ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" ما يتم تنفيذه من مشروعات تنمية وشبكة طرق تكون في مصلحة المواطن لتوفير الوقت والبنزين للمواطن ، يتم إزالة جبال من أجل تنفيذ محاور مرورية لتسهيل الحركة المرورية ".