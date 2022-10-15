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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد رفع ملابس متظاهرة والتحرش بها.. شرطة إيران تتدخل

بعد الاعتداء الجنسي
بعد الاعتداء الجنسي على متظاهرة .. شرطة إيران تتدخل

أعلنت إيران، السبت، فتح تحقيق بشأن فيديو تم تداوله لأحد عناصر مكافحة الشغب، ظهر فيه وهو يرفع ملابس إحدى المتظاهرات ويتحرش بجسدها؛ ما أثار موجة غضب واسعة في البلاد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في إيران بشكل واسع، مقطع فيديو للشرطي الإيراني وهو يتحرش بفتاة إيرانية ويعتدي عليها، ما أثار موجة غضب واسعة بين المتظاهرين.

ورصد المقطع مجموعة من رجال الأمن الإيراني وهم يتجمعون حول المرأة قبل أن يقوم أحدهم بالتحرش بها بشكل مهين، بينما يحاول آخرون إجبارها على ركوب دراجة نارية.

فيما قالت شرطة طهران إنها على علم بالحادثة وقد فتحت تحقيقا فيها، دون أن تكشف مصير عنصر الأمن المتورط في الاعتداء على المتظاهرة.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن عناصر الشرطة كانوا يحاولون اقتياد المرأة إلى مركز اعتقال بحجة "ارتدائها الحجاب بطريقة غير لائقة".

وأكدت الشرطة أنها "تحقق في الحادث، وأن أي سلوك لا يتبع القواعد واللوائح؛ أمر غير مقبول".

بدورها، أكدت نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة، أنسيه الخزعلي، أن"عدم احترام المرأة أمر غير مقبول"، مضيفة أنها طلبت من مسؤولي الشرطة إرسال تقرير عن سبب الحادث وإذا تم العثور على مخالفات، فيجب التعامل مع الضابط.

يأتي ذلك مع استمرار الاحتجاجات في إيران للأسبوع الرابع على التوالي، تنديدا بوفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) أثناء احتجازها من قبل شرطة الأخلاق في سبتمبر الماضي.

وحسب تقارير حقوقية، لقي أكثر من 200 شخص مصرعهم، جراء حملة القمع التي يشنها النظام الإيراني في البلاد.

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