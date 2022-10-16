المصـري : لن نلعب في برج العرب .. و ستاد السويس على أعلى مستوى

أكد رجب عبد القادر نائب رئيس النادي المصري ، أن الفريق لن يخوض مبارياته في الموسم الجديد على ملعب برج العرب ، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة برئاسة كامل أبو علي تعاقد على إقامة مباريات الفريق البورسعيدي بالموسم الجديد على ستاد هيئة قناة السويس .

و قال عبد القادر في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN" : " حصلنا على الموافقة بإقامة مباريات المصري في الموسم الجديد على ستاد هيئة قناة السويس ، كما أن مجلس الإدارة برئاسة كامل أبو علي في حالة انعقاد دائم لبحث أزمة الملعب الذي سيستضيف مباريات الفريق في الموسم الجديد ، كما أنه تم طرح ملاعب أخرى حال عدم الموافقة على هيئة قناة السويس ، مثل ملعب الرباط و الأنوار ، و ملعب بورفؤاد ، بالإضافة إلى ستاد الاسماعيلية ".

وأضاف : " مجلس الإدارة أكد على رفضه التام لإقامة مباريات الفريق على ستاد برج العرب ، نظرًا للتكاليف المادية التي يتحملها النادي ، و كذلك جماهير الفريق التي تعاني كثيرًا لحضور المباريات ".