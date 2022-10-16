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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد .. حظك اليوم الأحد 16 أكتوبر 2022 : مشكلة أسرية

برج الأسد اليوم
برج الأسد اليوم

تشير توقعات برج الأسد اليوم، تكون هناك أي مشكلة تتعلق بالعمل، حتى بعد بعض المشاكل ، قد يجلب لك اليوم بعض المرح ، لذا ابقى هادئا

وإليك توقعات برج الأسد اليوم الأحد 16 أكتوبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الأسد وحظك اليوم الأحد 16 أكتوبر 2022

لا يجوز لك إنفاق أكثر من ميزانيتك المقدرة وهذا قد يكون مصدر ارتياح لك، قد تكون هناك بعض النفقات العائلية الإضافية لأن أحد أفراد الأسرة قد يحتاج إلى عناية طبية، يمكنك إدارة هذا الموقف بسهولة وقد توفر أفضل التسهيلات، قد تشعر الحياة الأسرية ببعض الانزعاج بسبب هذا ولكنها قد تكون جيدة في وقت قريب جدًا، يمكنك التأمل للابتعاد عن أي توتر، قد يمنحك رئيسك المغادرة إذا كنت بحاجة إلى أي منها، قد لا تكون هناك أي مشكلة تتعلق بالعمل.

توقعات برج الأسد مهنيا

قد تقضي وقتًا ممتعًا مع رئيسك في العمل والإدارة العليا، يمكنك العمل باستخدام أحدث المهارات، قد يؤدي ذلك إلى تحسين جودة وسرعة عملك.

توقعات برج الأسد صحيا

قد يصنع المعجزات لصحتك، قد تستمتع بأسلوب الحياة النشط الجديد هذا، قد لا تحتاج إلى أي أدوية للتعامل مع آلام الظهر المزمنة.

توقعات برج الأسد عاطفيا

قد تستمتع ببعض اللحظات الجميلة اليوم مع الحبيب، قد تكون هناك إجازة طويلة قد تخطط لها مع شريكك، قد يكون هناك حب وضحك في كل مكان.

توقعات برج الأسد خلال الأيام المقبلة

قد يواجه اليوم بعض المشاكل على الجبهة الداخلية وقد تحاول حلها، قد تتوقع بعض المساعدة من أحد أفراد الأسرة. 

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