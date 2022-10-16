رجب عبد القادر يكشف حقيقة استقالة مجلس المصري البورسعيدي

قال رجب عبدالقادر، نائب رئيس مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، أن مجلس الإدارة اعترض على عدم خوض مباريات الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد على استاد الجيش ببرج العرب.

وأضاف عبد القادر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت مقدم برنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد»: أن أزمة ملعب المصري ستنتهي خلال ساعات، وأن كامل أبو على رئيس النادي متمسك بتقديم استقالتة في حالة عدم خوض الفريق مبارياته في برج العرب.

وبسؤالة عن باقي اعضاء المجلس في تقديم استقالتهم قال عبد القادر،:« لم نناقش الموضوع تقديم استقالنا حتى الأن».

واشارعبد القادر إلى أن مجلس إدارة المصري قدم أكثر من اقتراح لرابطة الأندية من أجل عدم اللعب في برج العرب، وهي اللعب في الإسماعيلية بدون جمهور، إذا كان الأمن يرفض حضور الجمهور، أو اللعب على استاد السويس الجديد بجمهور.

وشهدت الساعات الماضية، أزمة بشأن ملعب المصري في الموسم الجديد، حيث طلب النادي إقامة مبارياته على استاد هيئة قناة السويس أو استاد السويس الجديد، فيما قررت رابطة الأندية إقامة مبارياته على استاد الجيش ببرج العرب، لعدم وصول الموافقات الأمنية.