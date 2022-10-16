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برلمان

محمد فراج: مصر تنتهج سياسة إيجابية نشطة ذات نطاق إقليمي وعالمي

المستشار محمد السيد
المستشار محمد السيد فراج

قال المستشار محمد السيد فراج، مستشار التنمية والتخطيط بالأمم المتحدة، إن مصر تنتهج سياسة إيجابية نشطة ذات نطاق إقليمي وعالمي في آن واحد، بالمشاركة في مختلف القضايا الدولية والإقليمية، وتحقيق التعاون السياسي والاقتصادي والاستراتيجي مع مختلف الدول، وآخرها تطور العلاقات المصرية الهندية حاليا.

ونوه فراج خلال كلمته بندوة أحزاب الحوار الوطني، بزيارة وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ، إلى العاصمة المصرية القاهرة، الاثنين الماضي، لبحث تعزيز العلاقات العسكرية وتعميق التعاون في الصناعات الدفاعية بين البلدين، والتي تأتي تأكيدا على تطور العلاقات المصرية بدول آسيا بشكل عام والهند بشكل خاص.

وتابع مستشار التنمية والتخطيط، أن العلاقات المصرية الهندية شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، خاصة على المستوى العسكري والاستراتيجي، ففي سبتمبر 2021، نفذت القوات البحرية والهندية مناورات مشتركة في البحر المتوسط، وفي نوفمبر من العام ذاته، نفذت القوات الجوية المصرية والهدية أيضا، مناورات مشتركة للتدريب على أساليب القتال الجوي الحديث والتزود بالوقود والدفاع عن الأهداف الحيوية في تناغم.

وشدد المستشار محمد فراج، أن الهند تسعى إلى الاستفادة من الطفرة التنموية الشاملة التي يجريها الرئيس السيسي لمختلف مرافق وأصول الدولة، والانتصار المصري على الظاهرة الإرهابية وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار ليس في مصر فحسب، ولكن على منظومة الأمن الإقليمي.

مصر الهند أحزاب الحوار الوطني الرئيس السيسي الأمم المتحدة المستشار محمد السيد فراج مصر والهند العلاقات المصرية الهندية

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