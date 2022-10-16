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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بداية موسم الشتاء.. أمطار غزيرة تتساقط على مدن دمياط

امطار بدمياط
امطار بدمياط

تعرضت ، مساء السبت ، جميع مدن محافظة دمياط، لموجة من الأمطار التى تساقطت بغزارة على حميع مدن المحافظة، وهى المرة الأولى التى تتساقط فيها الأمطار على محافظة دمياط معلنة بدء الموسم الشتوى.

وتأثرت الحركة المرورية بشكل نسبي في الساعات الأولى من صباح الأحد  نظرا لتساقط الأمطار بشكل مستمر  مما أدى لصعوبة الحركة بالشوارع.

ومن جانبها شددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط  ، علي رؤساء المدن والمراكز ومدير عام الطرق , لمتابعة انسداد للبالوعات، وحذرت من التهاون في التعامل مع الظروف المناخية التي تتعرض لها المحافظة.

وطالب المحافظ من رؤساء المدن عمل حصر للمدن والقري التى بحاجة الى معدات لمواجهة الأمطار الغزيرة، علاوة على رفع حالة الطوارئ وتشكيل فرق الصيانة بقطاعي المياه والكهرباء لمواجهة أية آثار ناتجة عن الأمطار .
 

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دمياط محافظ دمياط سقوط الأمطار منال عوض منال عوض محافظ دمياط حركة المرور

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