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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو يوسف:ممكن أبيع روحي عشان كندة..وفتحي عبد الوهاب مثقف ومتفتح جدا

عمرو يوسف
عمرو يوسف

حل الفنان عمرو يوسف، ضيفا علي الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، للحديث عن آخر أعماله الفنية.

وتحدث عن مدي قوة علاقته بكندة عمرو يوسف، موضحا:"ممكن أبيع روحي عشان كندة وكنت بتخيلها في مسلسل وعد إبليس

وأشار عمرو يوسف، إلي أن مسلسل وعد إبليس هيتعرض على منصات عالمية بسبب مشاركة أجانب فيه.

مسلسل "وعد إبليس" بطولة عمرو يوسف وعائشة بن أحمد، وبمشاركة فتحي عبد الوهاب ونيللي كريم.

مها أبو عوف أخفت مرضها

وتحدث يوسف، عن كواليس العمل مع مها أبو عوف في المسلسل قائلا: "أنا بحبها وعلاقتي بيها كانت جميلة حتى من قبل المسلسل، وكان مرضها باين لكن مكانتش قايلة وأنا سألتها".

وأكمل عمرو يوسف:""فضلت تداري المرض وتقول أنا كويسة، وصورنا المسلسل وخلصناه وبعدها حصلت الوفاة، متابعة:" ست جميلة ومن الزمن الجميل ربنا يرحمها".

الفيديو الشهير له مع كندة علوش

وتحدث يوسف، عن الفيديو الشهير له مع كندة، مؤكدا:" مش عارف ليه الموضوع طلع تريند واحدة وطلبت من جوزها يصور الموضوع بسيط مفيهوش حاجة".

فتحي عبد الوهاب متفتح ومثقف جدا

وتحدث يوسف عن تجربة العمل مع الفنان فتحي عبد الوهاب في المسلسل، ووصفه بـ"الفنان العظيم"، مؤكدا أن المسلسل ساهم في قربهما من بعضهما البعض.

وأضاف: "فتحي عبد الوهاب،  شخص متفتح ومتنور ومثقف جدا  وممثل كبير حتي لو ظهر بمشهد واحد يقدم إضافة فنية كبيرة.

مها أبو عوف أخفت مرضها نيللي كريم مسلسل وعد عمرو أديب عمرو يوسف فتحي عبد الوهاب كندة علوش

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