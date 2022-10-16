قبل دقائق من ارتكاب جريمة جديدة.. القبض على سفاح خطير في أمريكا|صور

أعلنت الشرطة في ستوكتون بولاية كاليفورنيا أنه تم القبض على مشتبه به فيما يتعلق بست جرائم قتل وإطلاق نار واحد منذ أبريل 2021.

وأعلن رئيس قسم شرطة ستوكتون ستانلي ماكفادين أن ويسلي براونلي (43 عاما) اعتقل بينما كان مسلحا وفي "مهمة لقتل" ضحية أخرى. بحسب شبكة "فوكس نيوز".

وقال ماكفادين إن الشرطة تبعت براونلي بينما كان يقود سيارته صباح السبت، وبينما كان يراقب "أهدافه"، قرر الضباط أنه "كان في مهمة للقتل" وأنه كان "خارج الصيد".

عندما اتصل ضباط الشرطة ببراونلي حوالي الساعة 2 صباحا بعد إيقافه، لاحظوا أنه كان يرتدي قناعا حول رقبته بملابس داكنة، على حد قول ماكفادين، مضيفا أنه كان مسلحا عندما تم احتجازه.

قال ماكفادين:"نحن متأكدون من أننا أوقفنا عملية قتل أخرى".

وألقي القبض على براونلي فيما يتعلق بإطلاق النار المميت على سلفادور ديبودي جونيور، البالغ من العمر 43 عاما. بول ياو، 35 عاما؛ جوناثان هرنانديز رودريجيز، 21 عاما؛ خوان كروز، 52 عاما؛ ولورانس لوبيز الأب (54 عاما)، والتي حدثت جميعها خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وقالت الشرطة في وقت سابق إن المشتبه به مرتبط بعدة حوادث إضافية يعود تاريخها إلى أبريل 2021، والتي تشمل إطلاق النار على امرأة سوداء تبلغ من العمر 46 عاما كانت غير مسلحة في 16 أبريل، بالإضافة إلى إطلاق النار المميت على رجل من أصل إسباني يبلغ من العمر 40 عاما كان أيضا أعزل في 10 أبريل.

وقالت شرطة ستوكتون خلال المؤتمر الصحفي إن معلومة ساعدت الضباط أيضا في العثور على براونلي.

قال ماكفادين إن قسم الشرطة تلقى معلومات جلبت الضباط إلى مقر إقامة براونلي، وبقي في ذلك الموقع حتى أصبح متنقلا.

وقال ضابط شرطة ستوكتون جوزيف سيلفا في وقت سابق إنه يبدو أن الضحايا لم يعرفوا بعضهم البعض.

وقال مسؤولون خلال المؤتمر الصحفي إنه سيتم استدعاء براونلي بعد ظهر يوم الثلاثاء الساعة 1:30 ظهرا.