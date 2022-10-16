إعلام روسي: اعتقال والد أحد المتهمين في تفجير جسر القرم

أعلن أحد المتهمين في قضية الهجوم على جسر القرم أن والده اعتقل في شبه جزيرة القرم.

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال نجل رومان سولومكو المتهم في قضية الهجوم الإرهابي على جسر القرم، قال إن والده اعتقل في شبه جزيرة القرم.

ويقع منزل سولومكو المتورط في قضية انفجار جسر القرم، في خيرسون، حيث تمكن من الاتصال بنجله مكسيم الذي أكد أن والده اعتقل في شبه جزيرة القرم.

ويصف الجيران سولومكو بأنه شخص ثري ومشغول حيث لا يترك الهاتف.

وكان مصدر مطلع قد صرح لوكالة "انترفاكس" الروسية، يوم الجمعة، بأن محكمة في سيمفيروبول (عاصمة القرم)، أوقفت خمسة متهمين في القضية الجنائية المتعلقة بالانفجار الإرهابي الذي وقع على جسر القرم.

وقال المصدر: "فيما يتعلق بالمشتبه بهم، تم اختيار إجراء وقائي واحتجاز المتهمين حتى 8 ديسمبر".

ووفقا له المتهمون هم أرتيم أزاتيان، وجورجي أزاتيان، ورومان سولومكو، وفلاديمير زلوب، وأرتور تيرشانيان.

يشار إلى أنه في صباح يوم 8 أكتوبر الجاري، انفجرت شاحنة على جسر القرم حوالي الساعة السادسة صباح ذلك اليوم، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود في قطار كان يسير عبر الجسر.

وفتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بشأن الحادث كعمل إرهابي (الجزء 2 من المادة 205 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي).

وفي 12 أكتوبر، أفاد مكتب الأمن الفيدرالي الروسي باعتقال خمسة من مواطني روسيا، بالإضافة إلى ثلاثة مواطنين من أوكرانيا وأرمينيا، الذين شاركوا، وفقا للمحققين، في الإعداد للعمل الإرهابي.