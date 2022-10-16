رئيس مركز سمالوط بالمنيا يطمئن على حالة المصابين بحادث الطريق الزراعي.. صور

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أحمد راشد مهدى رئيس مركز ومدينة سمالوط بمتابعة حالة المصابين نتيجة حادث انقلاب ميكروباص متجه إلى مدينه المنيا والذي أسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين، وتم نقل المصابين لتلقي الرعاية الطبية ، بمستشفى سمالوط النموذجى، وجار تقديم الخدمة الطبية والرعاية اللازمة للمصابين.

وقام احمد راشد رئيس المركز بزيارة المصابين بمستشفى سمالوط النموذجي، بحضور امانى تامر مدير إدارة التضامن الاجتماعي بسمالوط.

واطمأن رئيس المركز على تلقي المصابين الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة، موجهاً بالمتابعة الدورية والمستمرة للحالة العامة للمصابين، وتوفير الخدمة الطبية اللائقة حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى.



ونقل رئيس المركز خالص تعازي المحافظ اللواء أسامة القاضي لأسر الضحايا، داعياً الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، كما تمني الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأكدت أمانى تامر مدير إدارة التضامن الاجتماعي بسمالوط بصرف إعانة عاجلة من مؤسسة الهلال الأحمر بالمنيا للمصابين وأسر حالات الوفيات.

رئيس مركز سمالوط يطمئن على حالة المصابين بالمستشفى

رئيس مركز سمالوط يطمئن على حالة المصابين بالمستشفى