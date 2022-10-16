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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان أخضر.. رانيا يوسف تتألق في أحدث ظهور لها على إنستجرام

رانيا يوسف
رانيا يوسف

حرصت الفنانة رانيا يوسف على مشاركة جمهورها صورة جديدة عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت رانيا يوسف بإطلالة جذابة مرتدية فستانا مجسما باللون الأخضر يبرز قوامها الممشوق، مما حاز على إعجاب متابعيها.

 

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وظهرت الفنانة رانيا يوسف، في لقاء مذاع لها عبر برنامج mbc trending، كشفت فيه كواليس فيلمها الجديد «التاروت» الذي تلعب بطولته مع الفنانة سمية الخشاب.

وأعربت رانيا يوسف عن سعادتها بتكرار التعاون مع سمية الخشاب بعد تجربتها معها قبل سنوات من خلال مسلسل “عائلة الحاج متولي”.

وقالت رانيا يوسف إن فيلم “التاروت”، تدور أحداثه حول 3 فتيات يتعرضن لحادث يؤثر على حياتهن، مشيرة إلى أنها تجسد في الفيلم شخصية فتاة تدعى ماري، وهي شخصية متدينة.

كما أعلنت رانيا يوسف عن تقديمها مسرحية استعراضية بعنوان “قمر الغجر”، والتى يقوم بكتابتها وإخراجها عمرو دوارة، وذلك عن مسرحية “قمر بنت الغجر” للكاتب محمود مكى.

رانيا يوسف ومسلسل “عالم تانى”

وتنتظر رانيا يوسف عرض مسلسل "عالم تانى" الذي تقوم ببطولته بمشاركة عدد من النجوم منهم فراس سعيد، وفريال يوسف، ونضال الشافعى، وصوفية، وإيمان يوسف، ونبيل نور الدين، وسميرة صدقى، ومروة عبد المنعم ، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

المسلسل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول عازفة بيانو تتعرض لحادث وتكتشف من خلاله حقيقة ما حولها، وهو من تأليف إسلام محمود يوسف، وإخراج عبد العزيز حشاد.

كما شاركت رانيا يوسف في بطولة مسلسل "شارع 9" الذي يعرض يوميا في تمام السابعة مساء على قناة "المحور" المصرية.

رانيا يوسف ومسلسل “شارع 9"

مسلسل"شارع 9" يشارك في بطولته بجانب رانيا يوسف، مجموعة من أبرز نجوم التمثيل ومنهم، محمود عبد المغني، نرمين الفقي، نضال الشافعي، سميرة صدقي، أحمد سلامة، ياسر علي ماهر، هدى الإتربي، صبا الرافعي، حسام فارس، توزيع كيان ميديا برودكشن للموزع أكرم منصور، إنتاج الهرم للإنتاج الفني للمنتج محروس المصري، تأليف حسين مصطفى محرم، ومن إخراج محمد عبد الخالق.

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