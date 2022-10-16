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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

صناعة الحبوب: توفير وزارة التموين القمح للمطاحن استخراج 72%

صدى البلد

أكدت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة ان قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين بشأن توفير الأقماح لمن يرغب من مطاحن 72% لإنتاج الخبز الفينو والسياحي والمخبوزات، والحلويات، والمكرونات خطة جيدة وتعمل على ضبط الأسواق في ظل حرص الوزارة على توفير الخبز السياحى أيضا بجانب توفير الخبز المدعم لأصحاب البطاقات التموينية.

 

وصرح النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية أن حرص القيادة السياسية على استمرار تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية أدى الى عدم حدوث أى أزمات، مؤكدا توفير جميع المنتجات الغذائية بالأسواق وأيضا فى منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين طوال الوقت.  

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من جانبه أوضح عبد الغفار السلامونى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية أن حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على إتاحة شراء الدقيق الفاخر استخراج 72% للمخابز السياحية والمنشآت الخاصة بصناعة الحلوى وإنتاج المكرونة سيعمل على توفير المنتجات بأسعار مناسبة في الأسواق، حيث أتاحت وزارة التموين طن القمح بسعر 8700 جنيه للطن الواحد، من خلال التقدم بطلب للهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين ،كما أتاحت الدقيق ‏ بسعر 10 ‏آلاف جنيه للطن بهدف الحفاظ على استقرار أسعار الدقيق الحر اللازم لصناعة الخبز الفينو والخبز السياحي وكذلك صناعة المكرونة.

 

وأشاد "عبد الغفار السلامونى" بالخطوات التي اتخذها الدكتور على المصيلحى وزير التموين بشأن التنسيق مع ‏محافظ البنك المركزي لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لمستوردي القمح الحر واللازم للإنتاج الدقيق الحر، مؤكدا أن هذه الإجراءات ستسهم في ضبط الأسواق وتوفير المنتجات بشكل كبير في ظل حرص القيادة السياسية على توفير السلع للمواطنين ،وهو ما نجحت فيه الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية طوال فترة جائحة كورونا وأيضا خلال الازمة الروسية الأوكرانية حيث لم تشهد الأسواق أى أزمة في نقص السلع ،في الوقت الذى شهدت فيه كبرى الدول أزمات كبيرة في السلع الغذائية.

صناعة الحبوب وزارة التموين اتحاد الصناعات إنتاج القمح البطاقات التموينية

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