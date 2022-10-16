مصطفى كامل يبدأ اجتماع الأول في نقابة المهن الموسيقية بتوقيع قرارات

وصل الفنان مصطفى كامل الى مقر نقابة المهن الموسيقية للبدئ فى وقائع المؤتمر الصحفى الذى تم الإعلان عنه منذ ايام للكشف عن أولى قراراته بالنقابة.

واستقبل محبى مصطفى كامل بالزفة البلدى والهتافات له وذلك بعد فوزه بمقعد نقيب الموسقيين خلفا للفنان هانى شاكر الذى تقدم باستقالته منذ فترة قصيرة.

واستأذن مصطفى كامل الحضور بالدخول لمكتبه للتوقيع على القرارات الأولى له.

قرارات مصطفى كامل داخل نقابة المهن الموسيقية

كشفت مصادر داخل نقابة المهن الموسيقية، أن الفنان مصطفى كامل، سوف يتواجد داخل مقر النقابة، يوم الأحد 16 أكتوبر الجاري لمباشرة عمله رسميا بعد فوزه بمقعد النقيب العام في الانتخابات التي جرت الثلاثاء 11 أكتوبر.

وأوضحت المصادر لموقع صدى البلد الإخباري، أن مصطفى كامل، سوف يجري اجتماعا داخل النقابة بعد استلام عمله رسميا، بعدها سوف يبدأ في تنفيذ خطة التطوير بالنقابة التي أعدها قبل خوض الانتخابات.

وكان مصطفى كامل، فاز يوم الثلاثاء 11 أكتوبر، بمقعد نقيب المهن الموسيقية، حيث جاءت النتائج كالتالي: (1889 إجمالي الأصوات، 1882 الصحيحة، 7 أصوات باطلة، مصطفى حلمي 623 صوتا، مصطفى كامل 1038 صوتا، شريف حمدي 179 صوتا، علاء سلامة 42 صوتا).

صدى البلد يكشف تفاصيل أزمة حسن شاكوش

وأثيرت حالة من الجدل خلال الأشهر الماضية، بعد عودة حسن شاكوش للغناء داخل مصر، وإعطائه تصريحا من قبل نقابة المهن الموسيقية، بعد سحبه منه منذ فترة.

وعلم صدى البلد، من مصادر خاصة داخل نقابة المهن الموسيقية، أن قرار عودة حسن شاكوش، أثار موجة غضب داخل النقابة، وتذمر عدد من الأعضاء، لاسيما من شعبة الإيقاع، الذين هم بصدد الخلاف مع شاكوش، بعد قيام الأخير بالتعدي عليهم بالقول، من قبل أزمته وشطبه.

ووصلت أزمة العفو عن حسن شاكوش، وعودته للنقابة مرة أخرى، لاعتراض عدد من أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية، وكشفت المصادر، أن قرار عودة شاكوش لم تتم مناقشته داخل المجلس، ولم يجتمع الأعضاء مكتملين، ولم يجمعوا على قرار عودة مطرب المهرجانات.

وأوضح المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أنه من بين أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية -الذين لم يوافقوا على عودة حسن شاكوش، وتم اتخاذ القرار دون علمهم- كل من: (حلمي عبد الباقي، د.عاطف إمام، د. علاء سلامة، د.مصطفى حلمي، د. محمد عبدالله).

عودة حسن شاكوش للغناء

وأعلن مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن حصوله على تصريح من قبل نقابة المهن الموسيقية.

ونشر شاكوش، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة له من داخل نقابة المهن الموسيقية، بصحبة إدارة أعماله، مُمسكًا بكارنيه النقابة، مُعلقًا عليها بقوله «الحمد لله استلمت كارنيه النقابة.. جاهزين للشغل».

تعليق حسن شاكوش

عبر حسن شاكوش عن سعادته الكبيرة بالعودة إلى الغناء مرة أخرى، وتوجه بالشكر لأعضاء نقابة الموسيقيين لحصوله على تصريح الغناء.

وقال "شاكوش" لـ"صدى البلد": "أنا الآن أستعد لعدد من الحفلات لألتقي بجمهوري في مصر، كما أن هناك عددا من الأغاني الجديدة، وقمت بتجهيز فرقة موسيقية مكونة من ٢٢ فردا ليكونوا معي في الحفلات لنكون ملتزمين بكل قرارات نقابة المهن الموسيقية".

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