عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اليابان: ارتفاع وتيرة تحذير الطائرات الأجنبية المنتهكة للمجال الجوي

صدى البلد

أكدت قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية ارتفاع عدد تواتر التحذير المقترن بانتهاك المجال الجوي في اليابان إذ بلغت 446 انتهاكاً في النصف الأول من العام بزيادة نسبتها 14 في المائة أي 56 مرة.
واعتبرت وزارة الدفاع اليابانية في بيان إن عدد مرات الطائرات الأجنبية التي اقتربت من المجال الجوي يمثل الأكبر خلال ستة أشهر. 
وأوضحت أن قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية أن المقاتلات صدت 340 انتهاكاً بما نسبته 76 بالمائة من إجمالي الانتهاكات لتحركات الطائرات الصينية بين أبريل ونهاية سبتمبر المنصرم فقط.
ورأى مراقبون أن بيان الجانب الياباني بشأن الانتهاكات الصينية للمجال الجوي تتزامن مع التوتر القائم بين بكين وطوكيو على خلفية جزر سينكاكو المتنازع عليها، والتي تسيطر عليها طوكيو وتطالب بها بكين أيضًا، بالإضافة إلى ذلك، أصبحت حالة الطوارئ في تايوان احتمالًا حقيقيًا بشكل متزايد في الأشهر الأخيرة.
في غضون ذلك، قال وزير الدفاع الياباني هامادا ياسوكازو إن عدد عمليات صد الطائرات الصينية "مرتفع نسبيًا في السنوات الأخيرة، وسنواصل مراقبة أنشطة الطائرات الصينية عن كثب واتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان اليقظة والمراقبة"، موضحاً أن المقاتلات اليابانية صدت أيضا نظيرتها الروسية بما يقارب 95 مرة، بانخفاض سبع مرات عن نفس الفترة من العام الماضي.
وأشار إلى أنه من بين الطائرات الصينية التي تم رصدها بينما تقترب من المجال الجوي الياباني خلال هذه الفترة، كانت هناك عدة طائرات صينية بدون طيار.
في سياق متصل، اعتبر تقرير دورية "ذا ديبلومات" الأمريكية المتخصصة في الشأن الآسيوي أن ارتفاع عدد الطائرات الصينية التي اقتربت من المجال الجوي الياباني، ترافق مع إطلاق الجيش الصيني صواريخ باليستية حول تايوان في أغسطس المنصرم ردًا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي، إذ حلقت هناك طائرة بدون طيار، وطائرة أخرى فوق مضيق مياكو، الذي يقع بين جزيرة أوكيناوا الرئيسية وجزيرة مياكو، ووصلت أكثر من مرة إلى جنوب جزر ساكيشيما، حسبما ذكرت وزارة الدفاع اليابانية، كما شوهدت طائرة ثالثة تحلق قبالة الساحل الشمالي الشرقي لتايوان. 
ولفتت "ذا ديبلومات" إلى أن القوات الجوية اليابانية نجحت في اعتراض رحلة مشتركة قامت بها أربع قاذفات استراتيجية صينية واثنين من القاذفات الاستراتيجية الروسية التي حلقت بالقرب من الأرخبيل الياباني - في محاولة واضحة للتحذير من قمة الرباعية ، التي عقدت في نفس التوقيت، بمشاركة قادة أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة، وبالإضافة إلى ذلك، شوهدت طائرة استخبارات إلكترونية روسية تحلق فوق بحر اليابان في نفس الوقت.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي مباشر الآن 0-0 في الدوري الإنجليزي

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد 0 - 3 في الدوري الإسباني

جابلها صليبي.. قصة تعرض شيرين عبد الوهاب للضرب على يد شقيقها

ألفت إمام: رفضت العمل مع الزعيم.. وابتعدت عن التمثيل بسبب مسلسل دنيا سمير غانم

هاني شاكر ونادية مصطفى.. مصطفى كامل يستدعي نقيب الموسيقيين السابق| تفاصيل

رد فعل النادي.. كيف تصرّف الأهلي بشأن احتفال أحمد عبد القادر ؟

كيف كانت تعامله..7 صور تكشف علاقة شيرين عبد الوهاب بشقيقها | شاهد

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق واستقرار البيض

ترشيحاتنا

رئيسي: بايدن يحرض على الفوضى والإرهاب والدمار في إيران

رفض إحياء حفلة.. مقتل موسيقي أوكراني في منزله علي أيدي الروس.. تفاصيل

رقم صادم.. كم عدد الكتاكيت التي تم إعدامها؟

ماسك يعترف بفشل جهوده لإنهاء الصراع بأوكرانيا.. ويحذر من اقتراب الحرب النووية

خطإ على هالاند. إلغاء هدف لـ مانشستر سيتي في شباك ليفربول

السجن والغرامة والحرمان من التموين عقوبات البناء على الأراضي الزراعية.. تفاصيل

ads
ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث عند إضافة الريحان للشاي

بالتايجر اللافت.. هبة مجدي تستعرض جمالها على انستجرام

بإطلاله شتويه جريئة.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل| شاهد

ازاي تتغدى بـ 10 جنيه.. طريقة عمل أكلتين غير تقليدتين

فيديو

مكة تخرط الملوخية.. وابن النني يصف محمد صلاح بحماه المستقبلي.. فيديوجراف

مزق روشتة طبيب الأورام| طبيب الأعشاب النصاب تسبب في وفاة سيدة.. فيديو

بالدفن والخنق.. تسريبات جديدة لفيديوهات إعدام الكتاكيت بالأراضي الزراعية بسبب أزمة العلف

هاني شاكر ونادية مصطفى.. مصطفى كامل يستدعي نقيب الموسيقيين السابق| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

اﻟﻤﺰﻳﺪ