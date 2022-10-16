أوفى بوعده.. النائب محمد أبو العينين يفتتح مدخل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية

افتتح النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، اليوم الأحد، مدخل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بعد تطويره، ومدرجي (١) و(٢) بعد تطويرهما أيضا برعاية النائب محمد أبو العينين.

كان في استقبال النائب محمد ابو العينين، الدكتور محمود السعيد، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وأقيم على هامش الافتتاح، لقاء مع أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

تأتي قصة تطوير مدرجي الكلية، حين حل النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، في 29 نوفمبر 2021، ضيفًا في ملتقى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة للتوظيف الـ 22، ووعد في ذلك الوقت بتطوير مدرجات الكلية؛ لأنه يعلم أن مستقبل الوطن يكمن في سواعد شباب الجامعات بشكل خاص.

النائب محمد أبو العينين يتكفل بتطوير المدرجات

وأوضح وكيل مجلس النواب – آنذاك- أنه يقدس العلم جيدًا، لهذا يحب أن يتسابق فيما يخدم العلم والعلماء والشباب، وتكفل بتطوير المدرجات من أجل مساعدة الطلاب على الشعور بالراحة وحب الكلية من أجل تحصيل العلم جيدًا.

واليوم، في السادس عشر من أكتوبر 2022، تفتتح الكلية المدرجات رسميًا مؤكدة أن النائب محمد أبو العينين عندما يعد بشيء يوفي حقه بأكثر مما كان يحلم به أحد.

من ناحيته كشف الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، تفاصيل افتتاح المدرجات، مشيرًا إلى أنه تم رفع كفاءة مدرجات الكلية بدعم من النائب محمد أبو العينين، وشملت أعمال التطوير المدرجين 1 و2 بالكلية بتجديد وتطوير شامل بأحدث الأساليب التكنولوجية المطورة ومواكبة التطورات الحديثة وتوفير كل ما يلزم للخدمة التعليمية بالكلية مع بداية العام الجامعي الحالي.

يشار إلى أن الطاقة الاستعابية للمدرج رقم 1 تسع 300 طالب وطالبة، بينما المدرج 2 يستوعب 200 طالب وطالبة.

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