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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حملة أمنية في أسيوط .. ضبط 30 قطعة سلاح نارى بحوزة 26 متهما

الاجهزة الأمنية
الاجهزة الأمنية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية مكبرة إستهدفت دائرة مركزى شرطة صدفا الغنايم في محافظة أسيوط .

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أسفرت جهودها عن ضبط 30 قطعة سلاح نارى عبارة عن (13 بندقية آلية- 7 بنادق خرطوش- 10 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (26) متهم لعدد 22 منهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط (6) قضايا إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها ( كمية من المواد المخدرة المتنوعة )بحوزة (6) متهمين لعدد 5 منهم معلومات جنائية و تنفيذ عدد (510) حكم قضائى متنوع.

الإجراءات القانونية

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما إستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة والمحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية .

أسيوط مديرية امن اسيوط امن اسيوط المواد المخدرة تنفيذ الأحكام القضائية

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