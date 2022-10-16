عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية تطالب بالاستفادة من الخبرة الهندية في تطوير المشروعات الصغيرة

المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة

أشادت نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب، بجهود الدولة في تحقيق تعاون اقتصادي وتكنولوجي بين مصر والهند، مؤكدة أن الهند تعتبر ثالث أكبر شريك تجاري لمصر.

عمق العلاقات التاريخية

واضافت “العسيلي" لـ"صدى البلد"، أن زيارة وزير خارجية الهند إلى مصر خلال هذه الفترة تؤكد عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، لافتة إلى أن البلدان ترتبطان بتاريخ طويل من العمل المشترك سواء في حركة عدم الانحياز أو التنسيق الثنائي.

وأكدت النائبة أن البلدين لديهما رغبة مشتركة في تحقيق الأهداف التنموية، مشددا على ضرورة  الاستفادة من الخبرة الهندية في مجال تطوير المشروعات الصغيرة المتوسطة وتنشيط تعاون الصندوق الاجتماعي للتنمية بمصر مع نظيره الهندي وتفعيل اتفاق الصندوق والهيئة العربية للتصنيع من جانب مصر ومؤسسات هندية في مجال البرمجيات وصناعة الحاسب الآلي، علاوة على الاستفادة من الخبرات الهندية في مجال الطاقة الشمسية ومن المقرر إنشاء مزرعة  بنبان للطاقة الشمسية ستكون أكبر تجمع لمحطات شمسية في العالم.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، سوبرامنیام جایشانکار وزير خارجية جمهورية الهند، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وكذلك السفير أجيت جوبتيه، السفير الهندي بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، مشيداً بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، ومؤكداً أن مصر تنظر بعين التقدير إلى الهند كونها إحدى أعرق الأمم على مستوى العالم، ولإسهاماتها العظيمة في جميع المجالات، وأن مصر تثمن مسيرة التعاون المثمرة بين البلدين، وتتطلع لتبادل الخبرات في مجالات التنمية المستدامة، خاصةً ما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات.

من جانبه؛ نقل وزير الخارجية الهندي رسالة من رئيس وزراء الهند تتضمن الإعراب عن اعتزاز الجانب الهندي بعمق العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، والتطلع إلى استكشاف آفاق جديدة للتعاون المثمر بين مصر والهند، وصولاً إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية، خاصةً في ظل كون مصر تمثل ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، فضلاً عن الإنجازات التنموية الضخمة التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية على مختلف الأصعدة بقيادة حكيمة ورؤية ثاقبة للرئيس السيسي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين في عدد من المجالات بما يتسق مع مكانة وإمكانات الدولتين ويلبي طموحات شعبيهما الصديقين، خاصةً على صعيد التصنيع المشترك وتبادل الخبرات في المجال العسكري، فضلاً عن تبادل السلع الاستراتيجية بين البلدين، إلى جانب التعاون في مجال التعليم التكنولوجي، بالإضافة إلى تعزيز نشاط الشركات الهندية في الاستثمار في مصر.

كما تم استعراض آخر المستجدات بالنسبة للأوضاع ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الدولي والإقليمي، خاصةً ما يتعلق بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على قطاعات الطاقة والغذاء والاقتصاد.

الصندوق الإجتماعى مجلس النواب الهيئة العربية للتصنيع المشروعات الصغيرة المشروعات البرمجيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي مباشر الآن 0-0 في الدوري الإنجليزي

أول صورة لـ حسام حبيب أمام المستشفى لمؤازرة شيرين عبد الوهاب.. شاهد

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد 0 - 3 في الدوري الإسباني

ألفت إمام: رفضت العمل مع الزعيم.. وابتعدت عن التمثيل بسبب مسلسل دنيا سمير غانم

جابلها صليبي.. قصة تعرض شيرين عبد الوهاب للضرب على يد شقيقها

بسبب صلاح ..الجماهير المصرية تشن هجوما على مهاجم ليفربول..شاهد

هاني شاكر ونادية مصطفى.. مصطفى كامل يستدعي نقيب الموسيقيين السابق| تفاصيل

رد فعل النادي.. كيف تصرّف الأهلي بشأن احتفال أحمد عبد القادر ؟

ترشيحاتنا

رسائل هامة من الملك سلمان في افتتاح أعمال مجلس الشورى السعودي

ما أفضل صيغة للصلاة على النبي ؟.. الإفتاء تحدد الأكثر ثوابا

ميلان يفوز على هيلاس فيرونا 2-1 في الدوري الإيطالي

مشكلة مركبة.. أبو العينين: تغليظ العقوبة ليس كافيا لمواجهة التعدي على الأراضي الزراعية

حسام حبيب متواجد لدعم شيرين عبدالوهاب في المستشفى.. اعرف أخر التطورات

أحمد موسى مهنئًا القاهرة الإخبارية بانطلاقها قريبًا: سعداء بها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تطور إطلالات دنيا بطمة قبل وبعد عمليات التجميل.. صور

بعد تصدر التريند.. إطلالات جذابة لـ إلهام شاهين

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. أكلة غريبة بالفول المدشوش

بتشل لو وقفت على سجادة الصلاة..كيف يعيش عريس الغربية مع السحر الأسود؟

فيديو

السحر السفلي بوّظ حياتي..عريس يصوّر غرفة نومه ويثير الجدل على السوشيال ميديا..فيديوجراف

شقى العمر والجهاز كله راح.. احتراق شقة عروسين بالدقهلية قبل الفرح بأيام

أولى جلسات محاكمة عريس الإسماعيلية.. ووالده يكشف تفاصيل لأول مرة

مكة تخرط الملوخية.. وابن النني يصف محمد صلاح بحماه المستقبلي.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

اﻟﻤﺰﻳﺪ