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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

ماهر فرغلي: هناك صراع أجنحة بين جماعة الإخوان الإرهابية.. فيديو

ماهر فرغلي
ماهر فرغلي

قال ماهر فرغلي، خبير شئون الجماعات والحركات الأصولية، إن هناك صراع أجنحة بين جماعة الإخوان الإرهابية.

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ماهر فرغلي: الإخوان اعتمدت استراتيجية جديدة لتكوين الجماعة دون وجود للتنظيم

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ماهر فرغلي: الموقف الأوروبي مع الإخوان يشهد تحولا ومصر بذلت جهدا في كشفهم


وأضاف ماهر فرغلي، الباحث فى شئون الجماعات الإرهابية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "هناك تسارع داخل 4 أجنحة خاصة بجماعة الإخوان الإرهابية، وهم مجموعة محمود منير في لندن، ومجموعة محمود حسين، والمكتب العام للإرشاد وهم أتباع محمد كمال، والمجموعة التابعة لعبدالمنعم أبوالفتوح وهم أقرب لمحمود منير، والمجموعة الأخيرة هم الأشخاص المجمدين لمواقفهم".


وأوضح ماهر فرغلي، خبير شئون الجماعات والحركات الأصولية،: "التسارع بين أجنحة جماعة الإخوان على عدة أشياء منها النفوذ السيطرة على وسائل الإعلام والأموال وقيادة الجماعة"، مضيفا: "كل جناح يدعي أنه الأولى بقيادة الجماعة الإرهابية".

 


وأشار ماهر فرغلي، خبير شئون الجماعات والحركات الأصولية،: "كل جناح من أجنحة جماعة الإخوان يطرح استراتيجية خاصة به، ومنهج معين لاتباعه"، مضيفا: "هناك ممولين جدد لجماعة الإخوان، وجماعة الإخوان ليست في مصر فقط بل منتشرة في العديد من دول العالم".

 

وأكد ماهر فرغلي، خبير شئون الجماعات والحركات الأصولية،: "جماعة الإخوان لن تعود في مصر كما كانت قبل 30 يونيو، لأنها أصبحت أكثر من جناح وأكثر من وجه".


 

ماهر فرغلي صراع أجنحة جماعة الإخوان الإخوان جماعة الإخوان الإرهابية

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