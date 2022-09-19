ماهر فرغلي: الموقف الأوروبي مع الإخوان يشهد تحولا ومصر بذلت جهدا في كشفهم

أشاد ماهر فرغلى الباحث فى شئون الجماعات الإرهابية، بجهود الدولة المصرية الكبيرة فى كشف حقيقة التنظيم الدولى للإخوان وإرهابهم وخطورة هذه الجماعة.





وأضاف ماهر فرغلي، في مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن هناك تحولا كبيرا فى مواقف بعض الدول الأوروبية الفترة الأخيرة وذلك على خلفية طرد الواجهات الإخوانية من المجلس الأعلى لمسلمى ألمانيا.

وتابع ماهر فرغلى الباحث فى شئون الجماعات الإرهابية، أن الدولة المصرية بذلت جهودا عظيمة كشفت عن حقيقة هذه الجماعة، حيث وجدنا فى الخمس سنوات الأخيرة أن الحكومات الأوروبية بدأت تدريجيا تعى نشاط الإخوان وخطورتها.

ألمانيا تعمل على بحث كبير عن جماعة الإخوان وأنشطتها



وأوضح ماهر فرغلى الباحث فى شئون الجماعات الإرهابية، أن ألمانيا تعمل على بحث كبير عن جماعة الإخوان وأنشطتها، حيث تزايد النشاط الإخوانى والسلفى هناك، مصيفا أن اتحاد المنظمات الإسلامية له مقر فى باريس وآخر فى بروكسيل وهو من يشرف على أنشطة الإخوان فى كل أوروبا.