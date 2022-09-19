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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ماهر فرغلي: الموقف الأوروبي مع الإخوان يشهد تحولا ومصر بذلت جهدا في كشفهم

ماهر فرغلى الباحث
ماهر فرغلى الباحث فى شئون الجماعات الإرهابية

أشاد ماهر فرغلى الباحث فى شئون الجماعات الإرهابية، بجهود الدولة المصرية الكبيرة فى كشف حقيقة التنظيم الدولى للإخوان وإرهابهم وخطورة هذه الجماعة. 


 

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وأضاف ماهر فرغلي، في مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن هناك تحولا كبيرا فى مواقف بعض الدول الأوروبية الفترة الأخيرة وذلك على خلفية طرد الواجهات الإخوانية من المجلس الأعلى لمسلمى ألمانيا. 
وتابع ماهر فرغلى الباحث فى شئون الجماعات الإرهابية، أن الدولة المصرية بذلت جهودا عظيمة كشفت عن حقيقة هذه الجماعة، حيث وجدنا فى الخمس سنوات الأخيرة أن الحكومات الأوروبية بدأت تدريجيا تعى نشاط الإخوان وخطورتها.

 

ألمانيا تعمل على بحث كبير عن جماعة الإخوان وأنشطتها


وأوضح ماهر فرغلى الباحث فى شئون الجماعات الإرهابية، أن ألمانيا تعمل على بحث كبير عن جماعة الإخوان وأنشطتها، حيث تزايد النشاط الإخوانى والسلفى هناك، مصيفا أن اتحاد المنظمات الإسلامية له مقر فى باريس وآخر فى بروكسيل وهو من يشرف على أنشطة الإخوان فى كل أوروبا.

 

ماهر فرغلي الجماعات الارهابية التنظيم الدولى اخبار التوك شو الجماعة

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