جامعة حلوان تعلن أسماء المشاركين بملتقى الطلاب الأول .. 22 الجاري

أعلنت جامعة حلوان عن تنظيم العديد من الأنشطة الطلابية بمختلف المجالات الفنية والثقافية والرياضية والعلمية والجوالة، منذ بداية الفصل الدراسي الاول للعام ٢٠٢٢ .



و من ضمن هذه الانشطة اعلنت الادراة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان عن اطلاقها (الملتقى الأول لطلاب مصر 2030) و علي الراغبين بالمشاركة من الطلاب التسجيل الكترونيا على الرابط التالى

(https://docs.google.com/forms/d/1d7MuyxdD134uaD5H91_IVR3P-ASGX27C_m3H99cjM-g/edit)

وقد اعلنت الجامعة انه سيتم تحديد اسماء المقبولين للمشاركة بالملتقي من الطلاب المرشحين و راغبي الاشتراك يوم ٢٢ اكتوبر و للتسجيل و معرفة اسماء المقبولين يجب التوجه الي ملتي واو بالادارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان



ويتم تنفيذ الملتقى خلال الفترة من 23 - 27 / 10 /2022 و علي. اغبي المشاركة سرعة التسجيل لمحدودية الاعداد المشاركة فى الملتقى حيث ان التسجيل والمشاركة مجانا .

ويتم ذالك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة وريادة الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية و تحت اشراف رعاية شباب الجامعة و اتحاد الطلاب .