تطور مفاجئ | اتفاق جديد بين الأهلي و كهربا لدفع غرامة الزمالك

أكد الإعلامي محمد فاروق أن النادي الأهلي توصل إلى اتفاق جديد مع محمود كهربا جناح الفريق الأحمر لدفع غرامة نادي الزمالك الذي يقدر بمليوني و650 ألف دولار قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" هناك موافقة من جانب إدارة الأهلى على منح محمود كهربا قيمة مستحقاته المالية المتأخرة بالإضافة إلى تجديد عقده مع الفريق الأحمر ومنحه جزء كبير منه، كمقدم تعاقد لدفع غرامة الزمالك ورفع الإيقاف والعودة للمشاركة في المباريات رسميًا".

وتابع:"ملف محمود كهربا فى طريقه للانتهاء داخل الأهلي وأزمة الغرامة فى طريقها للحل قريبا جداً".

وأضاف:" يترقب الأهلى توقيع عقد الرعاية الجديد من أجل إنهاء بعض الملفات داخل صفوف الفريق الأحمر، على رأسها ملف محمود كهربا وغرامته مع نادى الزمالك".