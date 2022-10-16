أمير مرتضى منصور: تعديل عقود عبد المجيد ونيمار.. ونرفض التسويات مع كهربا

أكد أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك، أن حسام عبد المجيد وسيد عبد الله "نيمار" ثنائي الأبيض من اللاعبين المتواجدين بالفريق وقرر تعديل عقودهما بما يتناسب مع القيمة الفنية التي يقدمونها، كما سيتم تجديد عقود اللاعبين الذين تنتهي عقودهم.

وقال المشرف على الكرة: "لم يتواصل معي أحد بشأن قضية محمود عبد المنعم كهربا، ولكن المحامين يتواصلون مع بعضهم البعض ورفضنا كل التسويات".

وتابع أمير مرتضى قائلا: "كنت حريصا على وضع صور لاعبي الزمالك من الموسم الماضي في مؤتمر تقديم الصفقات لأن من حقهم أن يتم تكريمهم خاصة وأنهم مستمرين مع الفريق".

وعقد أمير مرتضى مؤتمرا صحفيا اليوم لتقديم الصفقات الجديدة التي تعاقد معها النادي في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وكان الزمالك تعاقد مع كل من المغربي زكريا الوردي والسنغالي إبراهيما نداي والبنيني سامسون أكينولا ونبيل عماد دونجا وعمر جابر ومصطفى الزناري ومصطفى شلبي ويوسف حسن وعمرو السيسي ومحمد صبحي .