الهجرة: لا مناطق آمنة للمواطنين في أوكرانيا

قال السفير عمرو عباس، مساعد وزير الهجرة لشئون الجاليات، إن الوزارة تتابع أوضاع الطلاب المصريين المتواجدين في أوكرانيا منذ بداية الحرب، متابعا: أعداد المصريين المتواجدين في أوكرانيا متغيرة وغير ثابتة.

وأضاف "عمرو عباس" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، لم يصبح هناك مناطق أمنة للمواطنين في أوكرانيا، وتم تدمير أجزاء كبيرة ومتنوعة، ولذلك الأمر أصبح غير أمن للمصريين المتواجدين هناك.

واسترسل: السفارة المصرية بأوكرانيا طالبت المصريين بالاستعداد للعودة إلى الوطن، متابعا: 85% من المصريين المتواجدين في أوكرانيا عادوا إلى مصر.

وشدد على أن السفارة المصرية في روسيا تواصلت أيضا مع الطلاب المتواجدين في مدينة بيلغورود الروسية بعض ضربها، متابعا: عرضنا جامعات أخرى داخل روسيا على الطلاب.

وناشد المصريين المتواجدين في روسيا وأوكرانيا بالتواصل المستمر مع السفارة المصرية.