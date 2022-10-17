عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف قدوم هاتف رخيص من شاومي بمواصفات مميزة

تسريبات تكشف قدوم
تسريبات تكشف قدوم هاتف رخيص من شاومي بمواصفات مميزة

تعتزم شركة شاومي الصينية إطلاق هاتف جديد من فئة الهواتف الرخيصة والمخصصة لمحدودي الدخل، حيث سيضم الهاتف عددا من الإمكانات المتميزة، ومن المقرر أن ينطلق الهاتف تحت اسم POCO C50 من خلال علامتها التجارية بوكو. 

 

وبحسب موقع GizChina فإن هناك عدد من التسريبات التي أكدت أن شاومي ستطلق هاتف POCO C50 خلال الفترة المقبلة، حيث ظهر الهاتف ضمن قائمة الأجهزة التي تدعمها GOOGLE PLAY، حيث سيم عددا من التحسينات الكبيرة مقارنة بسابقه. 

بكاميرا 200 ميجابكسل .. تعرف على أفضل هواتف شاومي لعام 2022

أفضل وأرخص موبايل نوكيا ينافس شاومي وريلمي في 2022

ملك الفئة الشبابية.. هاتف قادم من شاومي به كل الإمكانات وبسعر مناسب

للشباب والفئة المتوسطة.. أفضل هاتف شاومي بسعر رخيص

 وفقًا لـ MySmartPrice ، فإنه على الرغم من أن بوكو لم تطلق POCO C40 في السوق الهندية ، إلا أنها تستعد لإطلاق هاتف POCO C50، في الأسواق العالمية بما فيها  الهند، حيث ظهر الهاتف يحمل رقم طراز  220733SPI في  قائمة Google Play . 

 

ومن المتوقع أن يضم هاتف POCO C50 سيأتي بشاشة من نوع IPS LCD، وبقياس 6.73 بوصة، وبجودة عرض +FHD ، يدعم معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل.

 

 وسيقدم هاتف POCO C50  كاميرا خلفية ثلاثية تضم 3 كاميرات خلفية الرئيسية منها تأتي بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 13 ميجابكسل، مع مستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل، مع بطارية بقوة 6000 مللي أمبير تدعم الشحن  بقدرة 18 واط ، ويتم الشحن من خلال منفذ شحن USB - C. 

 

 

 

 

أحدث هواتف شاومى 2022 أرخص هواتف شاومى 2022 أفضل هاتف شاومي ارخص هواتف شاومى اسعار هواتف شاومي افضل اجهزة شاومي POCO C50 مواصفات POCO C50 سعر POCO C50

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد دخول والدتها المستشفى للعلاج.. تصرف صادم لابنة شيرين عبد الوهاب

أول صورة لـ حسام حبيب أمام المستشفى لمؤازرة شيرين عبد الوهاب.. شاهد

شقيق شيرين عبدالوهاب يزعم تقديم المستشفى مستندات تثبت تعاطيها المخدرات للنيابة

والدة شيرين عبدالوهاب: بنتي كانت هتطردني أنا وبناتها من البيت تحت تأثير المخدرات.. فيديو

بعد تصدرها التريند.. صور آثارت الجدل لطليقة أحمد الفيشاوي

مفاجأة .. شقيق شيرين عبدالوهاب: اختي لم تصاب بقطع في الرباط الصليبي وانا من نشر ذلك |فيديو

بسبب صلاح ..الجماهير المصرية تشن هجوما على مهاجم ليفربول..شاهد

شقيق شيرين عبدالوهاب: أختي وحسام حبيب يتعاطون المخدرات في شقة بالتجمع

ترشيحاتنا

تسريبات تكشف قدوم هاتف رخيص من شاومي بمواصفات مميزة

بورشه ماكان GTS في مواجهة بي ام دبليو X3 M

بعد تخطى الدولار الـ19.70 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت الآن بالأسواق

بعد سماع دوي انفجارات.. إعلان حالة التأهب الجوي بمختلف أنحاء أوكرانيا

بـ 3 آلاف جنيه.. أفضل هاتف من ريلمي لمحدودي الدخل

بعد دخولها المستشفى .. القصة الكاملة لأزمة شيرين عبد الوهاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أزمة شيرين.. 5 صور تكشف من هي سارة الطباخ؟

بعد شائعات تعاطي شيرين للمخدرات.. هل محاولة العلاج السرية وراء وزنها الزائد؟

بعد شائعات تعاطي شيرين للمخدرات.. هل محاولة العلاج السرية وراء وزنها الزائد؟

بعد دخولها المستشفى.. الجمهور عن بنات شيرين عبد الوهاب: ذنبهم إيه؟

فيديو

السحر السفلي بوّظ حياتي..عريس يصوّر غرفة نومه ويثير الجدل على السوشيال ميديا..فيديوجراف

شقى العمر والجهاز كله راح.. احتراق شقة عروسين بالدقهلية قبل الفرح بأيام

أولى جلسات محاكمة عريس الإسماعيلية.. ووالده يكشف تفاصيل لأول مرة

مكة تخرط الملوخية.. وابن النني يصف محمد صلاح بحماه المستقبلي.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

اﻟﻤﺰﻳﺪ