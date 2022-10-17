تسريبات تكشف قدوم هاتف رخيص من شاومي بمواصفات مميزة

تعتزم شركة شاومي الصينية إطلاق هاتف جديد من فئة الهواتف الرخيصة والمخصصة لمحدودي الدخل، حيث سيضم الهاتف عددا من الإمكانات المتميزة، ومن المقرر أن ينطلق الهاتف تحت اسم POCO C50 من خلال علامتها التجارية بوكو.

وبحسب موقع GizChina فإن هناك عدد من التسريبات التي أكدت أن شاومي ستطلق هاتف POCO C50 خلال الفترة المقبلة، حيث ظهر الهاتف ضمن قائمة الأجهزة التي تدعمها GOOGLE PLAY، حيث سيم عددا من التحسينات الكبيرة مقارنة بسابقه.

وفقًا لـ MySmartPrice ، فإنه على الرغم من أن بوكو لم تطلق POCO C40 في السوق الهندية ، إلا أنها تستعد لإطلاق هاتف POCO C50، في الأسواق العالمية بما فيها الهند، حيث ظهر الهاتف يحمل رقم طراز 220733SPI في قائمة Google Play .

ومن المتوقع أن يضم هاتف POCO C50 سيأتي بشاشة من نوع IPS LCD، وبقياس 6.73 بوصة، وبجودة عرض +FHD ، يدعم معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل.

وسيقدم هاتف POCO C50 كاميرا خلفية ثلاثية تضم 3 كاميرات خلفية الرئيسية منها تأتي بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 13 ميجابكسل، مع مستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل، مع بطارية بقوة 6000 مللي أمبير تدعم الشحن بقدرة 18 واط ، ويتم الشحن من خلال منفذ شحن USB - C.