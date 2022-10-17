ميرفت عزت: متحف جاير أندرسون جامع لـ حضارات مختلفة

أكدت ميرفت عزت مديرة متحف جاير أندرسون، أن التطوير الذى حدث بالمتحف كان كبيرا للغاية، وحضر الافتتاح سفراء من الخارج، وأن الافتتاح كان يوم الثلاثاء الماضي.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية آية جمال الدين، أنه تم رفع كفائية العمل بالمتحف، وأنه تم عمل تغيير لـ أرضية المتحف، وتم إنشاء غرف جديدة لـ الأمانات، وهناك لوحات إرشادية لفاقدي البصر.

ولفتت إلى أن المتحف لا ينتمى لـ حقبة تاريخية بعينها، ولكن هذا المتحف يضم قطع أثرية من عصور مختلفة، ومميزة.

وأشارت إلى أن المتحف متاح على مدار السبع أيام ومن التاسعة 9 صباحًا حتى الثالثة مساء، وفى الفترة المقبلة سيكون لـ 5 مساء، وأن التذكرة بـ 10 للمصري، و لـ الطفل بـ 5 جنيهات، لـ الأجنبي بـ 60 جنيهًا.