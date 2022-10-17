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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسنت شوقي تتألق في أحدث ظهور برفقة زوجها محمد فراج

صدى البلد

شاركت الفنانة بسنت شوقى جمهورها صورة جديدة  عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وخطفت بسنت شوقى أنظار جمهورها  بإطلالة رومانسية  برفقة زوجها الفنان محمد فراج ،مما حازت علي إعجاب متابعيها .

بإطلالة شتوية.. بسنت شوقي تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام

بإطلالة شتوية.. بسنت شوقي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

وعلى جانب آخر ، قالت الفنانة بسنت شوقى، إنها سعيدة بالمشاركة في مسلسل دوبامين بشخصية “شيما” التي تربطها قصة حب بالشخصية التي يقدمها الفنان محمد كيلاني.


مسلسل"دوبامين"، يتكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، حول مفهوم هرمون السعادة، وتأثير السوشيال ميديا عليها، من خلال ابلكيشن ما، سيتم الكشف عن تفاصيله على مدار حلقات المسلسل.

 

مسلسل "دوبامين"، من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، عبر شاشات القنوات الفضائية، يشارك في بطولته كوكبة من النجوم ريم مصطفى، وبسنت شوقى، ومحمد كيلاني، ومروان يونس، وتيام مصطفى قمر، باسل الزارو، اسراء رخا،،وإنتاج شركة ايما لاين للمنتجة إيمان أبو الدهب، وتأليف محمد جلال، ومخرج منفذ جمال شاكر، إخراج رؤوف عبدالعزيز.

 

إطلالات بسنت شوقي إطلالة بسنت شوقي الفنان محمد فراج حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي

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