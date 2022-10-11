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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة شتوية.. بسنت شوقي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

صدى البلد

حرصت الفنانة بسنت شوقى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور.

وظهرت بسنت شوقى في الصورة خلال رحلتها خارج البلاد بإطلالة شتوية، وهو ما نال اعجاب متابعيها.

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على جانب آخر ، قالت الفنانة بسنت شوقى، إنها سعيدة بالمشاركة في مسلسل دوبامين بشخصية “شيما” التي تربطها قصة حب بالشخصية التي يقدمها الفنان محمد كيلاني.

مسلسل"دوبامين"، يتكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، حول مفهوم هرمون السعادة، وتأثير السوشيال ميديا عليها، من خلال ابلكيشن ما، سيتم الكشف عن تفاصيله على مدار حلقات المسلسل.

مسلسل "دوبامين"، من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، عبر شاشات القنوات الفضائية، ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم ريم مصطفى، وبسنت شوقى، ومحمد كيلاني، ومروان يونس، وتيام مصطفى قمر، باسل الزارو، اسراء رخا،،وإنتاج شركة ايما لاين للمنتجة إيمان أبو الدهب، وتأليف محمد جلال، ومخرج منفذ جمال شاكر، إخراج رؤوف عبدالعزيز.

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