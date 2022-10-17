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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المتحدة للخدمات الإعلامية تطلق حملة ضخمة للتوعية بمخاطر تعاطي المخدرات

المتحدة للخدمات الإعلامية
المتحدة للخدمات الإعلامية

تطلق المتحدة للخدمات الإعلامية حملة ضخمة للتوعية بمخاطر تعاطي المخدرات، إيمانًا  منها بدور الإعلام  في الدفاع عن المجتمع، ومواجهة الظواهر المهددة لسلامته.

وترتكز الحملة عبر وسائل المتحدة الإعلامية المتنوعة على توعية  المصريين  في البيوت بشكل علمي بكيفية اكتشاف وجود متعاطي مخدرات، والتعامل معه ، ووسائل العلاج المختلفة، وتوعية الأجيال الجديدة منذ الصغر بخطورة المخدرات وتسببها في تدمير الكثير من الأسر.

وتؤكد المتحدة للخدمات الإعلامية أن مواجهة الإدمان وتعاطي المخدرات بالتوعية لا يقل أهمية عن مواجهة الشائعات التي تهدف لتدمير الدولة ، ولا يقل أهمية عن مواجهة الإرهاب.

كما أن التعامل مع وجود متعاطي مخدرات في المنزل له  أساليب  وطرق علمية وستقوم المتحدة للخدمات الاعلامية بتوعية الجمهور بهذا عبر المتخصصين وذوي الخبرة، مع الالتزام الكامل بالمعايير المهنية والأخلاقية للإعلام في تناول مثل هذه الموضوعات المهمة.

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