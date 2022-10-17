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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

العلماء يسجلون ظهورا غريبا لأشعة دائرية في مجرتنا

العلماء يسجلون ظهور
العلماء يسجلون ظهور غريب لحلقات أشعة في مجرتنا

رصد بشكل غريب ظهور حلقات للأشعة السينية حول انفجار أشعة جاما، ولكن خالفت ٍأسباب ظهوره ظن العلماء.

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، السبب مفاجىء فليس له علاقة بالانفجار نفسه بل بالضوء المنعكس على مناطق الغاز المحملة بالغبار في مجرتنا درب التبانة. 

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وكان GRB 221009A انفجارًا هائلاً ولامعًا جدًا لأشعة جاما حدث بعيدًا في جميع أنحاء الكون مع وصول الإشعاع لتوه إلى نظامنا الشمسي الأسبوع الماضي.

ونظرًا لأن انفجار أشعة جاما يمكنه أيضًا إصدار كميات وفيرة من الأشعة السينية ، فقد وصل وميض ساطع من الأشعة السينية في وقت واحد تقريبًا مع أشعة جاما.

وفي هذه الحالة ارتدت الأشعة السينية أيضًا عن مناطق غنية بالغبار في مجرتنا درب التبانة مما تسبب في انعكاسات غير عادية.

ومن المعروف أنه كلما زادت الزاوية بين انعكاس غبار درب التبانة و انفجار أشعة جاما ، زاد نصف قطر حلقات الأشعة السينية ، وعادةً ما يستغرق وصول أصداء الضوء هذه وقتًا أطول.

انفجار الشمس الفلك درب التبانة الكون

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