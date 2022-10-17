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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تربح 6.5 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

البورصة
البورصة

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الإثنين، ثاني جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وربح رأس المال السوقي 6.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 703.496 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهكا مقيدة بالبورصة بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 10148 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 1928 نقطة.

أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأثنين

أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأحد

وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 12488 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 4105 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 2196 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 3147 نقطة.

 

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