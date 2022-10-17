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تفاصيل أسعار الذهب والدولار .. تغطية خاصة

مذيعة صدى البلد تسنيم
مذيعة صدى البلد تسنيم خيري

قدمت تسنيم خيري مذيعة "صدى البلد"، تغطية خاصة حول أهم مستجدات أسعار الذهب والدولار حيث هبط الدولار أخيرا على المستوى العالمي بعد موجة صعود ، وشهدت أسعار الدولار اليوم الأحد في السوق العالمية، هبوطا أمام سلة العملات الرئيسية، وفقا لمؤشر الدولار الرئيسي (DXZ) والذي يقيس العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية. 

وأظهر مؤشر الدولار، تراجعا قويا أمام باقي العملات  ليسجل 113.005 نقطة ، وهبط اليوم من مستوى افتتاح التعاملات، عند 113.202 نقطة، لينخفض بنسبة -0.17%، وسجل أعلى مستوى عند 113.020 نقطة، بحسب "وول ستريت جورنال".

وشهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين 17 أكتوبر 2022 استقرارا بعد موجة هبوط قوية على المستوى العالمي ، إذ تراجع المعدن الأصفر تدريجيا على مدار أسبوع، كما انخفض من مستويات 1728 دولارا للأوقية يوم 4 أكتوبر الجاري ، إلى 1650 دولارا اليوم فيما سجلت 1.723 الخميس  6 أكتوبر .

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