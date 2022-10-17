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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

قطع المياه 10 ساعات في مناطق بالهرم وفيصل

انقطاع مياه
انقطاع مياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق" المريوطية هرم، والمريوطية فيصل حتى نادي الرماية" لمدة ١٠ ساعات، بدءاً من الساعة التاسعة صباح يوم الثلاثاء الموافق ١٨/ ١٠ / ٢٠٢٢ وحتى الساعة السابعة مساء نفس اليوم.


وأرجعت الشركة في بيان لها سبب انقطاع المياه إلي أعمال تغيير  مسار خط المياه قطر ١٠٠٠ مم، والمغذي لخزان الرماية، والمتعارض مع أعمال تغطية مصرف عبدالعال ١ ، الأمر الذى يتطلب قطع المياه لإنهاء أعمال تحويل الخط.
 

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وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة .


وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي. 

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