عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تدريبات خاصه بالتسديدات للاعبي الزمالك

فقرة للتدريب على التسديد خلال مران الزمالك اليوم

صدى البلد

ركز الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدوا فيريرا خلال مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب النادي على تدريب اللاعبين على التسديد.

وقام الجهاز الفني بتقسيم الفريق لثلاث مجموعات لخوض بعض التدريبات الفنية، وشهد المران التركيز على التسديدات، من خلال لعب الكرة بـ 3 تمريرات قصيرة ثم المرور من الحاجز الحديدي والتسديد على المرمى.

وتولى  أسامة نبيه المدرب العام للفريق وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد وأندرية فيليب مدرب الأحمال الإشراف على هذه الفقرة.

وبدأ مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، بجلسة خاصة بين الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا ولاعبي الفريق.

وشهد الإجتماع حديث فيريرا عن أهمية مباراة سموحة المقبلة خاصة وأنها  انطلاقة الفريق في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد المدير الفني البرتغالي للاعبين على أهمية استغلال كل الفرص والتركيز على إنهاء الهجمات بالشكل الأمثل، من أجل الفوز وحصد نقاط المباراة في بداية رحلة الدفاع عن لقب الدوري الممتاز.

حرص البرتغالي جوسفالدوا فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على منح أحمد مصطفى "زيزو" تعليمات فنية سريعة قبل المشاركة في التدريبات الجماعية خلال مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وتحدث فيريرا مع "زيزو" حول بعض التعليمات الفنية المطلوب منه تنفيذها في مران الفريق، بالإضافة إلى الحديث عن تحركاته في الملعب قبل مباراة سموحة المقبلة في الدوري.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة سموحة في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل باستاد المقاولون العرب .

عقد أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك جلسة منذ أيام مع البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للحديث حول التعديلات التي أجريت على لائحة الفريق في الفترة الحالية.

وأكد مصدر بالنادي أن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق رحب بالتعديلات التي أجريت على اللائحة الخاصة بالفريق.

وكانت إدارة الكرة أجرت بعض التعديلات على اللائحة الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من أجل تحفيز اللاعبين للمنافسة على كافة البطولات التي يشارك فيها الفريق الأبيض في الموسم الجديد.

وفي نفس الوقت تضمنت اللائحة عقوبات مشددة على أي لاعب يتخلف عن التدريب أو يتأخر بدون إذن، بخلاف عقوبة التصريحات الإعلامية بدون إذن.

وتضمنت اللائحة بندا يتضمن عقوبة على اللاعب الذي يتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص الفريق وموقف اللاعب في النادي.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق يوم الثلاثاء المقبل بأحد الفنادق القريبة من ملعب المقاولون العرب استعدادا للمباراة المقبلة أمام سموحة.

FB_IMG_1665957086759
FB_IMG_1665957086759
الدوري المصري الزمالك المقاولون العرب مرتضى منصور البرتغال هجمات علام الدوري الممتاز لاعبي الزمالك كرة القدم مصري مران الزمالك الفريق الأول المقاولون المدير الفني عقوبات نادي الزمالك اليوم الدوري المصري الممتاز الزمالك اليوم اسامه نبيه مواقع التواصل البطولات الدوري المص أحمد عبد المقصود مسابقة الدوري اليوم الأثنين استغلال مباراة سموحة استاد المقاولون العرب الدوري المصري ا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أستعدادا لمواجهة لائحة عقوبات مسابقة الدوري المصري الممتاز مدرب الأحمال بنادي الزمالك المدير الفني للفريق الدوري المصري الممتا لدوري المصري الممتا ملعب المقاولون العرب مسابقة الدوري المصري لقب الدوري الممتاز الفريق الأول لكرة القدم جوسفالدو فيريرا يوم الإثنين مشاركة الثلاثاء المقبل ستاد المقاولون العرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا ملعب عبد اللطيف أبورجيلة التدريبات الجماعية المصري الممتاز عقوبات مشددة التواصل الاجتماع لاح استاد المقاولون أندرية فيليب مواقع التواصل الاجتماع البرتغالي جوسفالدوا فيريرا اللطيف أبورجيلة لبرتغالي جوسفالدو فيريرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إعدام الكتاكيت.. مفاجأة صادمة بخصوص أسعار الدواجن والبيض الآن

راجل زي الألماظ .. رقم صادم لـ مَهر شيرين من حسام حبيب

بعد تصرّف ابنه أمام مستشفى شيرين .. فيديو مفاجئ من والد حسام حبيب

الحق اشتري| هبوط قوي في أسعار الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن

كولر رافض حضورهم التدريب | شوبير يعلن اقتراب رحيل ثنائي الأهلي

بلطجة وعلاقات نسائية.. سامر المدني يعيش واقع أغانيه الشعبية.. ما القصة؟

أمطار بـ 6 محافظات | الأرصاد توجه تنبيهًا عاجلًا لطلاب المدارس .. فيديو

التموين تحدد سعر رغيف الفينو و10 آلاف جنيه غرامة المخالفين

موضوعات متعلقة

مصدر: عودة إمام عاشور للمشاركة مع الزمالك من بوابة سموحة

ترشيحاتنا

الذهب يتراجع 5 جنيهات في ختام تعاملات اليوم

الحق قبل الحذف.. خدمات جديدة لأصحاب البطاقات التموينية على بوابة مصر الرقمية

روسيا تعلق على ضرب نظام الطاقة والبنية التحتية في أوكرانيا

معروف بأراءه الحاده.. راغدة شلهوب: قلقت من حلقة أحمد كريمة لهذا السبب

بوتين لن يهزم في أوكرانيا.. إعلام أمريكي يرد على تصريحات بايدن

تعرف على تعديلات لائحة الزمالك الجديدة.. وموقف فيريرا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان خيالي.. سيرين عبد النور تستعرض أناقتها في موريكس| شاهد

خبير مناعة يوضح أسباب الهلع العالمى من الكوليرا|تفاصيل

افتتاح معرض كاريكاتير "كوبا ومصر.. ثقافات توحدنا".. غدا

إفتتاح مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة.. فيديو

فيديو

إفتتاح مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة.. فيديو

تفاصيل ترحيل الإمارات لمصري بسبب قص شعر غير المحجبات.. تغطية خاصة

تفاصيل أسعار الذهب والدولار .. تغطية خاصة

سجلتها صوت وصورة.. إلهام شاهين تكشف عن مصير وصيتها بعد رفض أسرتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

اﻟﻤﺰﻳﺪ