فقرة للتدريب على التسديد خلال مران الزمالك اليوم

تدريبات خاصه بالتسديدات للاعبي الزمالك

ركز الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدوا فيريرا خلال مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب النادي على تدريب اللاعبين على التسديد.

وقام الجهاز الفني بتقسيم الفريق لثلاث مجموعات لخوض بعض التدريبات الفنية، وشهد المران التركيز على التسديدات، من خلال لعب الكرة بـ 3 تمريرات قصيرة ثم المرور من الحاجز الحديدي والتسديد على المرمى.

وتولى أسامة نبيه المدرب العام للفريق وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد وأندرية فيليب مدرب الأحمال الإشراف على هذه الفقرة.

وبدأ مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، بجلسة خاصة بين الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا ولاعبي الفريق.

وشهد الإجتماع حديث فيريرا عن أهمية مباراة سموحة المقبلة خاصة وأنها انطلاقة الفريق في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد المدير الفني البرتغالي للاعبين على أهمية استغلال كل الفرص والتركيز على إنهاء الهجمات بالشكل الأمثل، من أجل الفوز وحصد نقاط المباراة في بداية رحلة الدفاع عن لقب الدوري الممتاز.

حرص البرتغالي جوسفالدوا فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على منح أحمد مصطفى "زيزو" تعليمات فنية سريعة قبل المشاركة في التدريبات الجماعية خلال مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وتحدث فيريرا مع "زيزو" حول بعض التعليمات الفنية المطلوب منه تنفيذها في مران الفريق، بالإضافة إلى الحديث عن تحركاته في الملعب قبل مباراة سموحة المقبلة في الدوري.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة سموحة في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل باستاد المقاولون العرب .

عقد أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك جلسة منذ أيام مع البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للحديث حول التعديلات التي أجريت على لائحة الفريق في الفترة الحالية.

وأكد مصدر بالنادي أن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق رحب بالتعديلات التي أجريت على اللائحة الخاصة بالفريق.

وكانت إدارة الكرة أجرت بعض التعديلات على اللائحة الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من أجل تحفيز اللاعبين للمنافسة على كافة البطولات التي يشارك فيها الفريق الأبيض في الموسم الجديد.

وفي نفس الوقت تضمنت اللائحة عقوبات مشددة على أي لاعب يتخلف عن التدريب أو يتأخر بدون إذن، بخلاف عقوبة التصريحات الإعلامية بدون إذن.

وتضمنت اللائحة بندا يتضمن عقوبة على اللاعب الذي يتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص الفريق وموقف اللاعب في النادي.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق يوم الثلاثاء المقبل بأحد الفنادق القريبة من ملعب المقاولون العرب استعدادا للمباراة المقبلة أمام سموحة.