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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

قوى عاملة الشرقية تستكمل فعاليات مبادرة "المناخ مسئوليتي"

صدى البلد

استكملت مديرية القوى العاملة في الشرقية، سلسلة الندوات ضمن مبادرة "المناخ مسئوليتى" والتى أطلقتها وزارة القوى العاملة في إطار الاستعداد لاستضافة مصر للدورة الـ 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة حول تغير المناخ (Cop 27)، وذلك للحفاظ على البيئة فى ظل العوامل الجديدة التي أدت إلى تغير المناخ.

وافتتح أحمد عبد الهادى وكيل المديرية، ندوة التوعية والتى أقيمت بشركة المقاولون العرب فرع شرق ووسط الدلتا بمدينة الزقازيق، بعنوان "السلامة والصحة المهنية  للاستعداد لـ  cop27" ، بحضور لفيف من المختصين والمهتمين بالشأن الخاص بالسلامة والصحة المهنية.

وأوضح  وكيل المديرية، أن الندوة تناولت عدة محاضرات وأبحاث وعروض تقديمية متخصصة بداية من خطة الإخلاء للطوارئ، ثم عرض تقديمي حول Safety induction، وعرض موجز عن مجموعة شركات المقاولون العرب واستراتيجيتها فى العمل، بالإضافة إلى "التعريف بالتغير المناخي وتأثيره الضار"، و"دور قطاع السلامة والصحة المهنية في الحد من مخاطر تغيرات المناخ" ، والتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 " .

حضر الندوة، المهندس يوسف شعبان مدير شئون البيئة بالمقاولون فرع شرق ووسط الدلتا، والذى أثنى فى كلمته على الجهود الرائدة والمبادرات البناءة لوزارة القوى العاملة ومديرياتها في مجال السلامة المهنية خاصة وفي المجالات المعنية بها القوى العاملة بصفة عامة، كما أشاد بالجهد المبذول لفريق القوى العاملة بالشرقية فى إعداد الندوات والدورات التدريبية بالاستعانة بالخبراء والمتخصصين.

شارك فى الندوة بإلقاء المحاضرات، المهندسة إيمان كمال استشاري السلامة بالزقازيق، والمهندس محمد حسن باحث ومحاضر معتمد بالإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، والدكتور ناصر الغندور مدير مكتب السلامة بالزقازيق، والمهندس يوسف شعبان مدير إدارة البيئة فرع الشركة بالشرقية.      

وفى ختام الندوة، أهدى المهندس محمد حلمي نائب مدير فرع الشركة بشرق ووسط الدلتا درع المجموعة  وكيل المديرية عرفانا وتقديرا لجهود مفتشى السلامة بالمديرية في الارتقاء بمنظومة العمل داخل المنشآت والحفاظ على بيئة عمل آمنة تساهم فى زيادة الانتاج.

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